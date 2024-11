Manchetes desta sexta-feira dos principais jornais nacionais

Folha de S. Paulo

Governo e STF ligam atentado ao 8/1, e oposição, a ‘lobo solitário’

O Estado de S. Paulo

Após atentado, STF critica plano de anistia; PF vê rede extremista

Correio Braziliense

PF investiga relação de atentado com 8 de janeiro

A Tarde (BA)

Metade da população vive em 39 bairros da capital

Folha de Pernambuco

PF vê grupos extremistas ativos

O Globo

STF liga atentado a extremismo e rejeita anistia a golpistas do 8/1

Diário do Nordeste (CE)

No fim do mandato, Sarto abre licitação de R$ 4,1 bi

Zero Hora (RS)

Após atentado, STF reage e rejeita anisita ao 8/1

O Dia (RJ)

‘A cidade está completamente segura e protegida’

Tribuna do Norte (RN)

Paulinho diz não ter prazo para secretariado e vai ouvir os aliados

Jornal do Commercio (PE)

PMPE reforça segurança para vendas de fim de ano no Recife

Estado de Minas

Moraes era o alvo do homem-bomba, diz PF