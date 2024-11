Fatos que repercutem pelo Brasil neste feriado do dia 15

Justiça absolve Samarco, BHP e Vale por rompimento de barragem em Mariana, políticos manifestam-se sobre atentado, STF mantém condenação de Collor e outras notícias para começar esta sexta-feira (15).

JUSTIÇA

Justiça absolve Samarco, BHP e Vale por rompimento de barragem em Mariana. Juíza afirma que houve ‘busca obtusa por culpados’ e que não há provas contra os réus.

EXPLOSÃO NO DF

Tarcísio e Ratinho Jr. silenciam sobre atentado, Caiado culpa Lula e Zema fala em ato isolado. Governadores de oposição a Lula (PT) são cotados como possíveis candidatos ao Planalto em 2026.

FERNANDO COLLOR

STF mantém condenação de Collor em caso que pode levá-lo à prisão. Ex-presidente tentava reduzir pena por corrupção para evitar cumprir pena em regime fechado; defesa pode entrar com novos embargos.

EXPLOSÃO NO DF

Autor de atentado debatia Bíblia, diz mulher que alugava casa. Ela afirma que Francisco pagava aluguel de R$ 570 em dia e costumava ir à praça dos Três Poderes.

HACKER

Polícia prende em SP hacker suspeito de ameaça terrorista e não descarta elo com atentado em Brasília. Alvo é investigado por supostas ameaças contra autoridades públicas, incluindo Alexandre de Moraes, do STF.

ANISTIA

Líder da oposição critica Moraes e reafirma articulação pela anistia ao 8 de janeiro. Senador Rogério Marinho, secretário-geral do PL, diz lamentar o que chamou de ilações de ministro do STF.

EXPLOSÃO NO DF

Vídeos mostram homem que se explodiu em Brasília entrar na Câmara horas antes de atentado. Francisco Wanderley Luiz esteve na manhã de quarta-feira (13) na Casa.

SEGURANÇA

Horas após ataque em Guarulhos, Derrite e delegado-geral participaram de festa na praia em Maresias. OUTRO LADO: Participação em evento não ‘implica em absolutamente nenhum desdobramento e acompanhamento do caso’, afirma SSP.

ELIMINATÓRIAS DA COPA

Vinicius Junior erra pênalti, e Brasil cede empate para Venezuela. Com o resultado, o Brasil contabiliza 17 pontos na terceira colocação, mas poderá ser superado pelo Uruguai.

GRAMMY LATINO

Grammy Latino premia Jota.pê, Erasmo Carlos e Ana Castela durante première. Evento ainda terá Anitta e Xande de Pilares concorrendo nas principais categorias da premiação desta quinta-feira.

G20

Brasil tenta preservar Rússia e Israel em texto do G20 para superar impasse. Discordâncias sobre guerras na Ucrânia e no Oriente Médio têm dificultado consensos entre países do grupo.

EUA

Trump nomeia Kennedy Jr., defensor do movimento antivacina, para chefiar Saúde. Kennedy Jr. foi candidato independente à presidência, mas abdicou da corrida para apoiar republicano.

COQUELUCHE

Aumento de casos de coqueluche pode estar ligado à perda de imunidade vacinal e cobertura insuficiente. Infecções já aumentaram 1.419% no Brasil em relação a todo o ano passado.

COP29

Países propõem na COP29 a taxação de criptomoedas e plástico para o combate aos efeitos climáticos. França, Barbados e Quênia defendem a ampliação dos alvos de tributação, além dos combustíveis fósseis

SHOWS

Linkin Park faz show em São Paulo. Banda de rock toca na sexta (15) e no sábado (16) no Allianz Parque.

