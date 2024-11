Carro de ministro de Lula é roubado e recuperado durante G20

Um carro da Secretaria-Geral da Presidência usado pela comitiva do G20, no Rio de Janeiro, foi roubado nesta quinta-feira (14).

Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma moto abordaram o motorista que aguardava o embarque de um passageiro. A corporação afirmou que o veículo foi recuperado no Complexo da Maré por agentes do 22º Batalhão da PM.

O ministro Márcio Macêdo (Secretaria-Geral) disse que o carro era da equipe de apoio da pasta. “Fiquei sabendo agora à tarde. Não foi comigo, não foi no meu carro. Era um carro contratado para a equipe de apoio. A polícia já localizou o carro e já está resolvido.”

O secretário de Segurança do Rio de Janeiro, Victor Santos, disse a resposta ao assalto foi imediata.

“É um fato que chama atenção da segurança. O trabalho é sempre de evitar que isso aconteça. A resposta foi imediata e o carro foi recuperado”, disse ele.

“Policiais militares do 5° BPM (Praça da Harmonia) foram acionados para uma ocorrência de roubo de veículo, na Rua do Riachuelo, na região do Centro do Rio de Janeiro. De acordo com o comando da unidade, o motorista foi abordado por dois homens em uma moto, no momento em que aguardava o embarque de um passageiro. Os suspeitos fugiram antes da chegada da guarnição”, diz a nota da PM.

A segurança do G20, que já era um dos temas mais sensíveis dessa edição da cúpula, tornou-se motivo de maior preocupação após as explosões registradas na Praça dos Três Poderes, em Brasília, na quarta-feira (13).

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil foi acionado por diversas delegações estrangeiras que estão no Rio de Janeiro para os eventos do G20. De acordo com pessoas com conhecimento do tema, os representantes brasileiros ressaltaram que a cúpula contará com um elevado protocolo de proteção de autoridades, que foi apresentado às delegações ao longo de reuniões nos últimos meses.

Disseram ainda que o caso de Brasília está sendo investigado pelas autoridades e reforçaram que o incidente ocorreu em outra cidade.

De acordo com um interlocutor no governo Lula, as explosões em Brasília elevam o nível de alerta para a segurança no G20, mas o protocolo da cúpula já conta com medidas preventivas para diversos tipos de situação, inclusive a ameaça de explosivos.

* ITALO NOGUEIRA E YURI EIRAS (FOLHAPRESS)