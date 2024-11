Em Brasília: Explosões são ouvidas na praça dos 3 Poderes; corpo é encontrado

Duas explosões foram ouvidas na praça dos Três Poderes, em Brasília, na noite desta quarta-feira (13).

Um corpo estendido no chão pode ser visto, próximo ao prédio do STF (Supremo Tribunal Federal).

A Polícia foi acionada. As explosões foram ouvidas por volta das 19h30 e também houve muita fumaça.

Agentes do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) que fazem a segurança do Palácio do Planalto correram para entender a situação assim que ouviram os barulhos.

O Corpo de Bombeiros confirmou que houve explosão, com uma morte, na Praça dos 3 Poderes, e também houve a explosão de um carro próximo a um dos anexos da Câmara dos Deputados.

*folhapress