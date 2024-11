Notícias que repercutem pelo Brasil nesta terça-feira

Investigação de assassinato em Guarulhos tem três grupos suspeitos, Haddad fala em ajustes no pacote de corte de gastos, déficit das estatais atinge recorde no acumulado do ano até setembro e outras notícias para começar esta terça-feira (12).

VIOLÊNCIA

Investigação de assassinato no aeroporto de Guarulhos tem 3 hipóteses principais. Decretação de morte pelo PCC, delação contra policiais e pagamento com joias durante viagem são as principais linhas apuradas.

GOVERNO LULA

Haddad fala em ajustes no pacote de corte de gastos e nega desidratação. Lula inclui Ministério da Defesa em discussão sobre medidas de redução de despesas; titular da Fazenda se reuniu com presidente a sós nesta segunda (11).

POLÍCIA FEDERAL

PF tenta influenciar Coaf e emplacar delegado como novo presidente do órgão. Conselho vinculado ao BC teve embate com policiais federais; diretor-geral disse que R$ 50 mi em transações suspeitas na eleição escaparam de alertas.

GOVERNO LULA

Silveira entra em rota de colisão com Senado enquanto confia futuro a Lula. Indicações geram discordância com parlamentares, que veem ministro alinhado demais com presidente.

MERCADO DE TRABALHO

Ministério do Trabalho diz que mudança na escala 6×1 deve ser negociada entre trabalhadores e empregadores. Órgão diz que redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais é ‘plenamente possível e saudável’.

MUDANÇA CLIMÁTICA

Crise climática forçou 220 milhões de pessoas a fugirem de suas casas nos últimos 10 anos, diz Acnur. Agência da ONU lança relatório sobre o impacto da mudança do clima nos deslocamentos internos.

BANCO CENTRAL

Déficit das estatais atinge recorde de R$ 7,4 bi no acumulado do ano até setembro, mostra BC. Dados da autoridade monetária indicam queda da dívida bruta, a 78,3% do PIB.

G20

Negociadores chegam ao Rio para G20 com desafio de superar impasse sobre Gaza e Ucrânia. Presidência brasileira tem desafio de costurar uma declaração que atenda tanto países desenvolvidos quanto emergentes.

ELEIÇÕES OAB-SP

Eleição da OAB-SP tem debate sobre renovação de poder e influência política. Com votação online pela primeira vez, advogados escolherão comando da entidade paulista em 21 de novembro.

SÃO PAULO

‘É como se a gente não existisse’, diz mulher de motorista de aplicativo morto no aeroporto de Guarulhos. Simone Novaes reclama da falta de apoio do poder público após o marido ser baleado em ataque a empresário.

MATO GROSSO

Suplente de vereadora, mulher trans é assassinada brutalmente em Sinop (MT). Santrosa, que também é cantora, foi achada morta com braços e pernas amarrados.

INTERNET

Por que parte do arquivo da internet está desaparecendo para sempre (e o que está sendo feito para evitar isso). Pesquisas indicam que 25% das páginas web publicadas entre 2013 e 2023 não existem mais.

*folhapress