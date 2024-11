Mega da Virada pagará R$ 600 milhões e apostas já podem ser feitas

A Mega da Virada deste ano terá prêmio estimado em R$ 600 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal, que fez o anúncio da premiação nesta segunda-feira (11).

As apostas do concurso 2.810 já começaram nesta segunda-feira e o sorteio será no dia 31 de dezembro.

Sem reajuste pela inflação, esse é o maior prêmio já pago na história.

No ano passado, o valor chegou a R$ 588.891.021,22 e foi dividido por cinco apostadores —cada um recebeu R$ 117.778.204,25.

Com atualização da inflação pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), o prêmio total do ano passado chega hoje a 615.368.091,54. Entretanto, o valor inicial, de R$ 550 milhões, acabou corrigido até a data do sorteio e pagou quase R$ 34 milhões do que o estimado inicialmente.

Assim como nos demais concursos especiais das loterias da Caixa, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido para quem acertar 5 números e assim por diante.

O apostador que ganhar algum prêmio tem até 90 dias para retirar a bolada. Caso não o faça, a pessoa perde o direito de retirar o dinheiro, que será repassado ao Tesouro Nacional, para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

A aposta simples, com seis números, custa R$ 5 e pode ser feita em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa. O volante, com 60 números, é especial para a Mega da Virada.

O valor dispara à medida que o apostador escolhe mais números. A aposta máxima, por exemplo, com 20 números, custa R$ 193.800.

Se o preço aumenta, também cresce a chance de se tornar um milionário. Segundo a Caixa, a probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números da Mega da Virada é de uma em mais de 50 milhões. Já na aposta com 20 dezenas, a chance sobe para uma em 1.292.

O banco estatal calcula que, se apenas um ganhador levar o prêmio da Mega da Virada e aplicar todo o valor na caderneta de poupança, receberá R$ 3,4 milhões apenas no primeiro mês de rendimento.

BOLÕES

Para fazer um bolão, o apostador pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas, onde pode ser cobrada tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

As cotas também podem ser compradas portal da Caixa ou pelo aplicativo, com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota.

Para participar das apostas em grupo basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 15. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 6.

É possível realizar um bolão de no mínimo dois e no máximo 100 cotas.

É permitida a realização de no máximo dez apostas por bolão.

Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

VEJA COMO JOGAR

Pelo site

– Acesse o site Loterias Online

– Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em “acessar”, no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha

– Role a tela para baixo e, na opção da Mega-Sena, clique no ícone “Aposte Agora!”

– Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha

– Quando acabar tudo, clique em “colocar no carrinho”, logo abaixo

– Quando o valor total da compra for superior a R$ 30, selecione a opção “ir para pagamento”, do lado direito

– Informe os dados do seu cartão de crédito e confirme a compra

– Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em “minha conta”

– Em seguida, em “apostas” e, depois, em “conferir apostas”

– Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada

Pelo aplicativo

– Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS

– Após a introdução, faça login ou cadastre-se

– Na tela inicial, localize a Mega-Sena e clique em “aposte”

– Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha

– Quando acabar, selecione “adicionar ao carrinho de apostas”, na parte de baixo da tela

– Assim como no site, o valor mínimo é de R$ 30. Se não deu esse valor, volte ao início e faça outros jogos até atingir a quantia. Ao terminar, clique em “carrinho de apostas”

– Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em “avançar para a forma de pagamento”

– Informe os dados do cartão e clique em “apostar e autorizar cobrança”

– Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha “minha área” e, em seguida, “minhas apostas”. Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não

Pelo Internet Banking

– Acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha

– Clique em loterias

– Escolha Mega-Sena e depois apostar (o limite para esta forma de aposta é de R$ 500 por dia, das 7h às 22h, limitado ao horário limite para fechamento das apostas)

– Selecione a quantidade de números do seu jogo (de 6 a 9 por cartela)

– Escolha suas dezenas e clique em “incluir aposta”

– Se quiser, repita essa operação para completar três jogos e então clique em “finalizar”

– Então, é só digitar os seis números de sua senha eletrônica para confirmar o pagamento

– Depois é só voltar à tela inicial das loterias e clicar em “minhas apostas” para confirmar os jogos realizados.