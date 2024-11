Manchetes dos principais jornais nacionais desta segunda-feira

Valor Econômico

Desvirtuadas, emendas de bancadas estaduais deixam de financiar obras estruturantes

Folha de Pernambuco

Sport tropeça na Ilha e se complica

O Estado de S. Paulo

Controle de Orçamento pelo Congresso no Brasil é maior do que em países da OCDE

Jornal do Commercio (PE)

Lula negocia ministério para atrair apoio de evangélicos

Estado de Minas

Crescem os acidentes com motoristas ao celular

Diario de Pernambuco

Justiça começa hoje mutirão de acordos para prédios-caixão

A Tarde (BA)

Black Friday eleva perigo de golpes na internet

O Globo

Brasil teme que Trump esvazie legado do país no comando do G20

Folha de S. Paulo

Ressarcimento potencial derrubado por Toffoli na Lava Jato era de R$ 17 bi

Zero Hora (RS)

Falta de mão de obra qualificada atinge ao menos um quarto da indústria gaúcha

O Dia (RJ)

COPA DO BRASIL 2024

Mengão é penta!

Correio Braziliense

Mobilização popular pelo fim da Jornada 6 x 1

Meia Hora (RJ)

Toma sua medalha de Plata, Galo!