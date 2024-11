Fatos que repercutem pelo Brasil neste domingo

Morte em Guarulhos indica que atiradores tinham treinamento e informação privilegiada, bets chegam às igrejas evangélicas e preocupam pastores, CGU vê R$ 13 milhões de emendas irregulares a ONGs, e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (10).

Violência-SP

Morte em Guarulhos indica que atiradores tinham treinamento e informação privilegiada. Criminosos mataram o empresário jurado pelo PCC no maior aeroporto do país; polícia de SP suspeita da atuação de ao menos cinco pessoas.

PCC

Empresário alvo do PCC foi atingido na cabeça e morreu na hora. Registro policial detalha a sequência da morte de Antônio Gritzbach, no atentado que deixou três feridos no aeroporto de Guarulhos.

Congresso Nacional

CGU vê R$ 13 mi de emendas irregulares a ONGs e cita Randolfe, líder do governo. Controladoria aponta direcionamento de recursos em seis de dez entidades analisadas; senador do PT diz seguir critérios de transparência.

Justiça Rio

PM acusado de morte da menina Ágatha é absolvido por júri popular. Jurados consideraram que agente não teve intenção de atingir a menina de 8 anos.

BETs no Brasil

Bets chegam às igrejas evangélicas e preocupam pastores. Atalho para prosperar e marketing do ‘profetizou, jogou, sacou’ têm apelo para fiéis.

Eleições nos EUA

Eduardo Bolsonaro diz que vitória de Trump ajuda pai e vê chance de barrar Moraes nos EUA. Deputado afirma que ex-presidente pode repetir republicano e se diz otimista com perspectiva de aprovação de projeto no Senado americano.

Eleições nos EUA

Pelosi diz que vitória de Trump entre classe operária se deveu a ‘armas, Deus e gays’. Deputada e ex-presidente da Câmara nega erro em campanha democrata e insiste que sigla mantém apoio entre trabalhadores.

Forças armadas

Brasil e Suécia avançam em venda casada de Gripen e KC-390. Após resistência de país nórdico e ameaça de compra de F-16, ministros assinam carta de intenção.

EUA ECONOMIA

Veja dez impactos esperados na economia após a eleição de Trump nos EUA, da inflação ao emprego. Presidente americano eleito promete taxar importados e outras políticas protecionistas, o que pode causar aumento de preços e de juros.

Streaming

Netflix encerra seu plano básico e transfere assinantes para versão com anúncios. Com o fim da assinatura de R$ 25,90, os usuários migram para pacote com propaganda que custa R$ 20,90 com até duas telas.

Maternidade

Ludmilla anuncia gravidez da esposa, Brunna Gonçalves: ‘Agora, somos três’. Casal tinha confirmado o início do processo de fertilização in vitro no final de 2023.

Energia Limpa

Transição verde está se mostrando muito mais custosa, diz Campos Neto. Para presidente do BC, transformação ecológica deve ser feita de maneira coordenada.

Eleições nos EUA

Quem é a ‘dama de gelo’ a quem Trump confiou sua campanha e seu governo. Susie Wiles foi anunciada como chefe de gabinete do presidente eleito e será a primeira mulher da história dos EUA no cargo.

Itália

DNA desfaz mitos sobre vítimas do Vesúvio ‘congeladas no tempo’ em Pompeia. Pesquisadores analisaram o genoma de cinco indivíduos da cidade romana, todos do sexo masculino.

*folhapres