Morre ex-ministro do governo Fernando Henrique Cardoso

Morreu nesta sexta-feira (8) aos 89 anos o diplomata e ex-ministro da Indústria, do Comércio e do Turismo do governo Fernando Henrique Cardoso José Botafogo Gonçalves. Gonçalves foi embaixador na Argentina entre 2002 e 2004 e ocupou uma série de cargos no Itamaraty ao longo dos anos.

Nascido em 11 de janeiro de 1935 em Belo Horizonte e formado em Direito e Ciências Sociais pela PUC (Pontifícia Universidade Católica) do Rio de Janeiro, Gonçalves era vice-presidente emérito do Cebri (Centro Brasileiro de Relações Internacionais), um dos principais think tanks sobre diplomacia da América Latina.

Além do cargo de ministro no governo FHC, que desempenhou entre 1998 e 1999, Gonçalves foi embaixador especial de assuntos do Mercosul, secretário da Camex (Camêra de Comércio Exterior) do Ministério da Indústria, e subsecretário-geral de Assuntos de Integração, Econômicos e de Comércio Exterior no Itamaraty.

Leia na íntegra a nota de pesar emitida pelo Cebri.

É com grande pesar e tristeza que comunicamos o falecimento do Embaixador José Botafogo Gonçalves.

Além de ter se dedicado ao CEBRI ao longo de muitos anos como Presidente, o Embaixador Botafogo foi Ministro da Indústria, do Comércio e do Turismo, Embaixador na Argentina (2002-2004) e embaixador especial de assuntos do Mercosul. Também atuou como secretário executivo da Secretaria Executiva da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) e o secretário de cooperação econômica e técnica internacional no gabinete do Presidente.

No Ministério de Relações Exteriores, ocupou o cargo de Subsecretário-Geral de Assuntos de Integração, Econômicos e de Comércio Exterior, assim como diversos outros.

Lamentamos profundamente e expressamos nossas condolências à família, amigos e colegas do Embaixador.

