Manchetes dos principais jornais nacionais deste sábado

A União (PB)

ATÉ AGORA

STF condenou 265 pessoas por atos golpistas do 8 de janeiro

Jornal do Commercio (PE)

Inflação no governo Lula vai a 4,76% e estoura meta do BC

Correio Braziliense

Aeroporto de Guarulhos é palco de execução pelo PCC

Folha de Pernambuco

SPORT X CHAPECOENSE

Pressão por vitória

O Globo

Delator do PCC é executado no Aeroporto de Guarulhos

Diário do Nordeste (CE)

Vila de Jeri: laudo aponta alteração em registros

Folha de S. Paulo

Inflação vai a 0,56% em outubro e passa teto da meta em 12 meses

O Estado de S. Paulo

Empresário que delatou o PCC é executado no Aeroporto de Guarulhos

Estado de Minas

Novas descobertas de Aleijadinho

Zero Hora (RS)

União enviou 11% da verba para escola

A Tarde (BA)

IBGE: Salvador tem duas favelas superpopulosas

O Dia (RJ)

No Brasil, quase 16,4 milhões de pessoas vivem em favelas