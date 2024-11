Leitura rápida: fatos que repercutem pelo Brasil neste sábado

Empresário ameaçado pelo PCC é morto a tiros, governo adia anúncio de cortes de gastos, Trump diz que levará adiante plano de deportação em massa e outras notícias para começar este sábado (9).

VIOLÊNCIA

Ataque a tiros no aeroporto de Guarulhos mata empresário ameaçado pelo PCC. Ao menos outras três pessoas foram baleadas e encaminhadas para hospitais; mais de 30 cápsulas foram encontradas.

GOVERNO LULA

Governo adia para próxima semana anúncio de corte de gastos e frustra Haddad. Chefe da equipe econômica sinalizou nos últimos dias que as medidas seriam anunciadas ainda nesta semana.

CONGRESSO NACIONAL

CGU vê R$ 13 mi de emendas irregulares a ONGs e cita Randolfe, líder do governo. Controladoria aponta direcionamento de recursos em seis de dez entidades analisadas; senador do PT diz seguir critérios de transparência.

ELEIÇÕES SP

PF indicia Marçal por laudo falso contra Boulos divulgado às vésperas do 1º turno da eleição. Influenciador presta depoimento nesta sexta-feira (8) em São Paulo.

ELEIÇÕES 2026

Bolsonaro diz que direita se elegeu na sua sombra e que Tarcísio é ‘líder maior’ só em SP. Após ser reeleito à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) se referiu ao governador como ‘líder maior’.

COP29

Governo divulga nova meta climática brasileira às vésperas da COP29. País assume compromisso de reduzir emissões em até 67% até 2035.

ELEIÇÕES NOS EUA

Trump diz em 1ª entrevista após vitória que levará adiante plano de deportação em massa. Presidente eleito afirmou à NBC que não é uma questão de preço implementar política, quando questionado sobre seus custos.

IBRAHIM ERIS (1944 – 2024)

Morre Ibrahim Eris, presidente do Banco Central que foi um dos pais do Plano Collor. Economista nasceu na Turquia, foi crítico do Plano Real e defendia taxas de câmbio flutuantes.

EQUILÍBRIO E SAÚDE

Adolescente sofre necrose nos dentes após aplicação de lentes em SP. Caso ocorreu em São Vicente; responsável pelo procedimento afirma que nunca disse ser dentista.

CENSO 2022

Segunda maior favela do país, Sol Nascente reivindica direitos básicos e rótulo de cidade. Região no Distrito Federal é moradia de 70 mil pessoas e ainda sofre sem equipamentos como hospital e delegacia.

ENERGIA LIMPA

Mineração de lítio adoece comunidades do Vale do Jequitinhonha. OUTRO LADO: Sigma Lithium diz que posição de pilhas de material é sustentável e necessária para fechamento da mina no futuro.

ENEM

Quase 5.000 estudantes já foram eliminados no Enem 2024. Segundo o Inep, candidatos cometeram irregularidades como portar equipamento eletrônico; segundo dia será no domingo (10).

USP

Festa do Livro da USP vai até domingo com descontos de no mínimo 50%. 26ª edição do evento inaugura busca integrada no catálogo de todas as editoras no site oficial.

*folhapress