Cantor faz piada após mudança de visual: “Estou fugindo de um povo aí”

O cantor Gusttavo Lima fez uma mudança no visual, raspando a barba e deixando somente o bigode. Durante um show na ilha de Comandatuba, na Bahia, nesta sexta (8), ele fez piada com a nova aparência: “Estou fugindo de um povo aí”.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o cantor sertanejo em cima do palco falando sobre a mudança. “É bom para disfarçar dos cobradores”, diz um homem, que não aparece no vídeo e não foi identificado pela reportagem. “É, verdade. Eu estou fugindo de um povo aí…”, responde Lima.

O público dá risada e o próprio cantor ri também, mas logo desconversa: “Vamos cantar mais uma”.

Gusttavo Lima foi indiciado pela Polícia Civil de Pernambuco por suspeita de lavagem de dinheiro e organização criminosa, no contexto da operação Integration, que levou à prisão a empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra.

No dia 23 de setembro, o cantor teve a prisão preventiva decretada por suspeita de ajudar foragidos da investigação a ficarem fora do país. A determinação foi revogada no dia seguinte pela Justiça. O sertanejo estava fora do Brasil e não chegou a ser preso.

Em outubro, o Ministério Público de Pernambuco apontou em parecer que faltam indícios de crime por parte do cantor, em decisão que mostra divergência com a Polícia Civil.

Nesta sexta (8), os barbeiros Edson Oliveira e Maiky Correa compartilharam um vídeo com o resultado da mudança de Gusttavo Lima. “O embaixador nos deu uma missão: fazer uma mudança de visual. […] Lançando um bigode sensacional, uma pegada retrô, europeia, para combinar com esse cabelo mais comprido”, explica Oliveira.

“Visual novo. Não aguentava mais ter que fazer barba todo dia. Agora, algo mais prático”, diz Gusttavo Lima após mostrar a nova aparência.

*folhapress