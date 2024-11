Veneziano recebe membros das maiores economias mundiais no Senado

O Vice-Presidente do Senado Federal, Senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), participou da recepção, nesta quinta-feira (07), em Brasília, de presidentes e membros de parlamentos das maiores economias do mundo, que integram o G20.

Eles estão da capital federal para participarem da 10ª edição do P20, Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20, cuja abertura oficial foi realizada na manhã desta quinta-feira (7), no plenário Ulysses Guimarães, da Câmara dos Deputados.

“As nossas atividades começaram desde o dia de ontem. Foram mais de 30 comitivas, entre as representações parlamentares dos países que integram o G20, mas também outros organismos predispostos a fazer com que esse evento traga, no debate, novas sugestões, produção legislativa e principalmente eficiência para com assuntos que estão na pauta da atualidade para todos nós, países que integram o G20”, destacou Veneziano, durante entrevista à TV Senado, na abertura do evento.

O Senado e a Câmara dos Deputados estão sediando o evento, cujo tema é “Parlamentos por um mundo justo e um planeta sustentável”, até esta sexta-feira (8).

A abertura, nesta quinta, foi comandada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também compôs a mesa, ao lado da presidente da União Interparlamentar e da Assembleia Nacional da Tanzânia, Tulia Ackson.

Exemplos do Brasil – Segundo Veneziano, o Brasil tem exemplos para mostrar aos países membros do G20, do quanto continua sendo vanguardista nos temas debatidos, “e o Congresso Nacional, as duas casas, deram essa demonstração quando votamos o Projeto de Lei dos Combustíveis do Futuro, quando estamos por votar a regulamentação do Mercado de Carbono na terça-feira, a mostrar aquilo que é essencial e que muito diferencia o Brasil de ouras nações, com todo o respeito.

Nós não somos um país, simplesmente, signatário de tratados ou de convenções, nós somos um país que dá a demonstração exata do compromisso com a descarbonização atmosférica”.

Segundo Veneziano, o encontro é um momento “muito oportuno para que nós mostremos ao mundo que nós temos avançado na sustentabilidade atmosférica”.

Combate à fome – Veneziano também lembrou que um dos temas debatidos é o combate à fome, à pobreza e à desigualdade, que assolam principalmente os países que continuam e se mantem em processo de desenvolvimento.

“Lembremos que o Brasil voltou a ter políticas sociais efetivas, que demonstram o comprometimento em resgatar 30 milhos de pessoas da fome para que tenham acesso mínimo à dignidade humana e isso é uma ação que o governo federal tem priorizado e nós congressistas também”.

Nesta sexta-feira (8) pela manhã haverá uma sessão de trabalho para debater o papel dos parlamentos na construção de uma governança global adaptada aos desafios do século 21. A sessão de encerramento da cúpula está prevista para as 11h30.

P20 – Pelo menos 35 delegações com representantes dos parlamentos de mais de 20 países e de organismos participam do evento em Brasília.

O encontro do P20 é realizado alguns dias antes da cúpula do G20, marcada para os dias 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro (RJ).

Criado em 2010, o P20 é um grupo liderado pelos presidentes dos parlamentos de países integrantes do G20, que por sua vez é a reunião das 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana, em um fórum de cooperação internacional.

O grupo das 20 maiores economias do mundo reúne dois terços da população do planeta e 85% do PIB mundial.

O P20 é uma oportunidade para a diplomacia parlamentar promover o debate democrático dos temas de relevo da atualidade global.