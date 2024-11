A jornalista Pâmela Bório, ex-primeira-dama da Paraíba, será ouvida no próximo dia 14, às 9 horas, sobre as ações ocorridas no dia 8 de janeiro, em Brasília, dias após cerimônia de posse do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O ministro Alexandre de Moraes é o relator da ação penal movida pela Procuradoria-Geral da República que imputou a Pâmela Bório a prática das condutas: associação criminosa armada; tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (golpe de Estado); e dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo.

“Ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução desta Ação Penal, para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa e interrogatório da ré para as 9h do dia 14/11/24, a ser realizada por videoconferência e presidida pelo juiz auxiliar deste gabinete, Dr. André Salomon Tudisco”, despachou o ministro relator.