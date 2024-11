Manchetes dos principais jornais nacionais nesta quarta-feira

A União (PB)

ABUSO INFANTIL

Câmara Criminal determina a prisão de Fernando Cunha Lima

Folha de S.Paulo

Votação tranquila nos EUA não afasta apreensão pós-resultado

O Estado de S. Paulo

Embalado por voto rural, Trump supera desempenho de 2020

Valor Econômico (SP)

Com força nos Estados-pêndulo, Trump fica à beira da vitória na eleição dos EUA

O Globo (RJ)

O DIA SEGUINTE

Eleição tem ‘legado’ de acirramento político nos EUA e impactos mundiais

O Dia (RJ)

INVESTIGADO

Bruno Henrique é alvo de operação da Polícia Federal

Correio Braziliense

Eleição nos EUA: da campanha tensa à apuração voto a voto

Estado de Minas

Quando o medo vira rotina

Zero Hora (RS)

Trump afirma que aceitará resultado “se a eleição for justa”; Kamala diz acreditar no país

Diário de Pernambuco

Presidente da Câmara de Ipojuca é afastado por “rachadinha”

Jornal do Commercio (PE)

Trump mostra força em votação rumo à presidência dos EUA

A Tarde (BA)

CFM contesta cotas em hospitais universitários

Diário do Nordeste (CE)

Mundo em expectativa