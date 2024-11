Manchetes dos principais jornais nacionais nesta terça-feira

A União (PB)

PARCERIA COM A CHINA

Governador anuncia criação do Centro de Ciências do Espaço

Folha de S.Paulo

Haddad se reúne com Lula e ministros da Educação, Saúde e Trabalho para discutir corte de gastos

O Estado de S. Paulo

Eleição sem favorito põe EUA e o mundo em encruzilhada

Valor Econômico (SP)

Em cenário de incerteza, EUA escolhem presidente

O Dia (RJ)

EMPREGOS E ESTÁGIOS

Saiba onde estão quase 7 mil chances na reta final do ano

Correio Braziliense

O mundo à espera do voto nos EUA

Estado de Minas

O mundo de olho nos EUA

Zero Hora (RS)

Costumes e economia pautam disputa acirrada pela Casa Branca

Diário de Pernambuco

Escolas municipais do Recife iniciam matrículas para 2025

Jornal do Commercio (PE)

O olhar do mundo nos EUA

A Tarde (BA)

Salvador sedia debates sobre clima e cultura