Fatos que repercutem pelo Brasil nesta terça-feira

Kamala e Trump chegam tecnicamente empatados ao dia da eleição, MPF vê omissão do governo no combate à Covid, ataque de Israel causa morte de bebê brasileira no Líbano e outras notícias para começar esta terça-feira (5).

ELEIÇÕES NOS EUA

Kamala e Trump travam disputa à Presidência sob temor de contestação. Eleitores dos EUA votam até esta terça-feira (5); entenda os caminhos para vitória de cada candidato.

GOVERNO LULA

Reunião com Lula sobre cortes tem ministros que podem ser atingidos e termina sem anúncio. Fernando Haddad disse que pacote deve ser divulgado até o fim da semana; outros ministérios também serão chamados para discutir medidas.

AMAZÔNIA

PF conclui inquérito sobre morte de Bruno e Dom e indicia suspeito de ser mandante do crime. Investigação foi concluída na sexta (1º) e aponta Ruben Villar, o Colômbia, como líder de organização criminosa que buscou os assassinatos.

SAÚDE

MPF vê omissão do governo Lula no combate à Covid e abre apuração preliminar. OUTRO LADO: Saúde diz que reforçou ações e diretor do PNI culpa movimento antivacina por desperdício de doses.

ELEIÇÕES SP

Boulos diz que ‘esquerda virar centro’ será suicídio e que Brasil pode se tornar ‘mistura de Irã com México’. Deputado, superado por Nunes na corrida à Prefeitura de SP, afirma que disputa deve ser feita agora para evitar derrota histórica em 2026 e ciclo de 20 anos da extrema direita no poder.

MUNDO

Em greve de fome, Evo acusa governo da Bolívia de rejeitar sua proposta de diálogo. País enfrenta crise crescente com bloqueios de estradas, detenções e a tomada de reféns militares por apoiadores do ex-presidente.

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Ataque de Israel mata bebê brasileira de um ano no Líbano, diz Itamaraty. Criança é a terceira vítima do país em ataques de Tel Aviv desde início do conflito atual contra o Hezbollah.

GOVERNO MILEI

Milei faz expurgo em equipe diplomática da Argentina e empossa novo chanceler. Juramento do novo ministro Gerardo Werthein se faz sob a Torá, em novo aceno do governo ultraliberal a Israel.

AGNALDO CONIGLIO RAYOL (1938 – 2024)

Morre o cantor Agnaldo Rayol, célebre por sua voz de barítono, aos 86 anos. Apresentador de TV e ator de novelas da Record sofreu uma queda, segundo o hospital HSanp, onde ele foi hospitalizado.

MEDICINA

Brasil não usará mais vacina de gotinha contra a pólio; entenda a mudança. Imunizante injetável, mais seguro, será usado em todo o esquema vacinal; Zé Gotinha segue símbolo da campanha.

VIOLÊNCIA

Criminosos queimam 10 ambulâncias e deixam pacientes sem transporte no interior de SP. Dois homens pularam o muro e incendiaram os veículos; Prefeitura de Santo Antônio de Posse estima prejuízo de R$ 3 milhões.

FUTEBOL INTERNACIONAL

Neymar se lesiona em segunda partida no retorno aos gramados. Jogador sente problema na perna direita, que não é a da mais recente cirurgia; técnico prevê ausência de duas semanas.

*Folhapress