Notícias que ecoam pelo país neste começo de semana

Viagem de Haddad cancelada a pedido de Lula, o 1º dia do Enem, vitória de Verstappen em SP e outras notícias para começar esta segunda-feira (4).

GOVERNO LULA

Após disparada do dólar, Haddad cancela viagem à Europa. Ministro ficará em Brasília a pedido de Lula, segundo nota do Ministério da Fazenda.

MERCADO DE TRABALHO

Empresas fazem até rodízio de equipes por falta de mão de obra qualificada. Apenas na construção, reclamação por escassez de mão de obra é a maior em dez anos, aponta FGV; queixa atravessa setores.

ENEM

Em 1º dia sem sustos, Enem se volta a questões raciais e herança africana. Exame também recorre a referências à cultura pop; MEC diz que não houve ocorrências graves na entrega das provas.

POLÍTICA

Esquerda diverge sobre formas de recuperar eleitorado após frustração com derrotas municipais. Escolha por moderação ou radicalização e formas de encarar o empreendedorismo dividem ativistas e acadêmicos.

GOVERNO LULA

Governo e PT precisam de chacoalhada, diz coordenador eleitoral do partido. Em entrevista à Folha de S.Paulo, senador Humberto Costa afirma que partido deve refletir se projeto político continua potente.

ELEIÇÕES NOS EUA

Potencial volta de Trump à Casa Branca deixa Brasil em estado de apreensão. Agenda climática, Venezuela, Elon Musk e articulações de extrema direita são temas sensíveis na relação entre os países.

PESQUISAS ELEITORAIS

Kamala e Trump em empate técnico em todos os estados-pêndulo, diz pesquisa NYT. Democrata está numericamente à frente em 4 estados, e republicano em 1; em outros 2, a pontuação é a mesma.

ESPANHA

Multidão joga lama em rei da Espanha durante visita a área atingida por enchentes. Monarca teve que deixar o local sob protestos e gritos de ‘assassino’; 217 pessoas morreram após chuvas extremas no país.

F1

Verstappen escala o pelotão, quebra jejum e vence o caótico GP de São Paulo. Líder da temporada, o holandês ganhou 16 posições e aproveitou vacilos de Norris.

MERCADO

Criptomoedas movimentam mais de R$ 200 bi no Brasil em 2024; há expectativa por maior regulação do setor. Especialistas recomendam cuidados para evitar golpes, enquanto medidas do Banco Central são aguardadas.

MODA

Criadora do Met Gala, editora da Vogue e inspiração para ‘O Diabo Veste Prada’, Anna Wintour faz 75 anos. A inglesa escondida sob óculos escuros e um corte de cabelo que nunca muda é uma das figuras mais enigmáticas da moda.

TELEVISÃO

Marcos Pasquim diz que ambiente de ‘Babilônia’ ficou ruim após beijo lésbico de Fernanda Montenegro. Ator conta que tudo mudou na trama e que personagens foram alterados com repercussão negativa.

