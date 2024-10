Candidato de Lira consegue apoio do PL, tempestade provoca ao menos 95 mortes na Espanha, Câmara derruba taxação de previdência privada em herança e outras notícias para começar esta quinta-feira (31).

CONGRESSO NACIONAL

Candidato de Lira consegue apoio do PL de Bolsonaro após adesão do PT de Lula. Hugo Motta (foto) consegue aval do Planalto e une bancada petista, sigla de ex-presidente e MDB.

HERANÇA

Câmara derruba taxação de previdência privada em herança na reforma tributária. Relator apresentou emenda que retirou dispositivo tratando da cobrança; texto agora vai ao Senado.

GOVERNO LULA

Marinho diz que discussão sobre seguro-desemprego ‘não existe’ e fala em pedir demissão. Ministro do Trabalho afirma que decisão em temas da pasta sem sua participação seria agressão.

CASO MARIELLE

Ronnie Lessa pede perdão à família de Marielle e Anderson e diz tirar peso das costas com delação. ‘Hoje eu faço o possível para amenizar essa angústia de todos’, diz ex-PM durante interrogatório no Tribunal do Júri.

EDUCAÇÃO

Governo Lula muda estratégia e vai apoiar projeto da Câmara que proíbe celular nas escolas. Em vez de apresentar um novo projeto de lei, Executivo irá encampar texto que reúne 14 propostas com apoio da direita à esquerda; medida foi aprovada nesta quarta (30) na comissão de educação.

STF

Anistia no Congresso a 8/1 e Bolsonaro nasce com brechas e deve chegar ao STF. Corte tem a palavra final para interpretar a constitucionalidade do projeto de lei, segundo especialistas.

CLIMA

Tempestade violenta provoca ao menos 95 mortes na Espanha. Maior chuva do século deixa desaparecidos e milhares de desabrigados em Valência, terceira maior cidade do país.

GOVERNO MILEI

Milei derruba chanceler Diana Mondino após voto contra embargo a Cuba. Economista foi uma das encarregadas de colocar panos quentes na relação com Brasil em meio a conflitos Milei-Lula.

ELEIÇÕES NOS EUA

Biden cria problema para Kamala ao dizer que único lixo que vê flutuando são apoiadores de Trump. Gafe deixa campanha de vice em estado de alerta; democrata fez referência a piada racista em comício de republicano.

*Folhapress