Veja os fatos que repercutem pelo Brasil nesta sexta-feira

Confronto entre PM e traficantes deixa três mortos no Rio, Boulos e Nunes repercutem Datafolha, Trump aparece numericamente à frente de Kamala em pesquisa e outras notícias do dia na Folha de S.Paulo.

RIO DE JANEIRO

Confronto entre PM e traficantes deixa 3 mortos e 3 feridos e fecha a av. Brasil no Rio. PM diz que operação no Complexo de Israel foi planejada, mas que não tinha dados de inteligência para reagir.

DATAFOLHA

Boulos fala em clima de virada e decisão na reta final, e Nunes diz confiar em reeleição. Pesquisa aponta atual prefeito à frente com 49% ante 35% do deputado federal.

JUSTIÇA

Cinco desembargadores de MS são afastados pelo STJ sob suspeita de venda de sentenças. Magistrados são investigados pela PF em desdobramento de investigação de 2021; TJ-MS diz não haver juízo de culpa definitivo.

INFLAÇÃO

IPCA-15 acelera a 0,54% em outubro, e economistas veem piora na inflação. Energia elétrica pressiona índice do IBGE, que supera projeções e alcança 4,47% em 12 meses.

AMBIENTE

STF autoriza que aterros sanitários fiquem em áreas de proteção ambiental até fim de vida útil. Decisão define ainda que, por riscos ambientais e sociais, material não precisa ser removido do local após encerramento.

BRICS

Venezuela só entra no Brics com consenso, diz Putin. Vetado pelo Brasil, Maduro ignora crítica e diz que se sente ‘parte da família’ no grupo; Caracas acusa Brasília de agressão.

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Macron fala em barbárie de Israel e anuncia US$ 1 bi em ajuda internacional ao Líbano. Presidente da França organiza cúpula em apoio à população do país árabe e critica Netanyahu, apesar de dizer que mantém apoio a Israel.

PESQUISAS ELEITORAIS EUA

Com 49%, Trump aparece numericamente à frente de Kamala em nova pesquisa. A 12 dias da eleição, levantamento do Wall Street Journal indica visão mais positiva do eleitorado sobre o republicano.

ELEIÇÕES CE

Vereador do PL aliado de André Fernandes ameaça candidato do PT em Fortaleza: ‘Prepara o caixão’. Inspetor Alberto publicou vídeo nas redes sociais com ataques a Evandro Leitão (PT); depois, apagou e disse ter trocado palavras.

MAGUILA (1958 – 2024)

Morre Maguila, 66, maior boxeador peso-pesado do Brasil. Sergipano sofria de encefalopatia traumática crônica, também conhecida como demência pugilística.

SÃO PAULO

Queda de aeronave deixa cinco mortos no Vale do Paraíba (SP). Segundo a Abaeté Aviação, responsável pela aeronave, vítimas trabalham na empresa.

USP

USP move processo pela expulsão de cinco alunos acusados de antissemitismo. Ação foi motivada por comunicação pró-Palestina em assembleia do curso de ciências moleculares, em 2023.

*Folhapress