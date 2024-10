No Irã: grandes explosões atingem Teerã

A agência de notícia iraniana Fars, ligada ao regime, afirmou na noite desta sexta (25, madrugada de sábado no horário local) que várias explosões foram ouvidas nos arredores Teerã. Não há informações sobre causas das explosões.

O site Axios, citando duas pessoas com conhecimento do assunto, afirma que as explosões são o início da antecipada retaliação de Israel conta o Irã, após o último ataque de Teerã contra o Estado judeu no início de outubro.

Foram cerca de 200 mísseis lançados contra o território israelense na ocasião, promessa de resposta de Teerã pela morte de Hassan Nasrallah, então líder do grupo xiita libanês Hezbollah -fomentado, financiado e armado pelos iranianos e também aliados do grupo terrorista palestino Hamas.

Aquela foi apenas a segunda ofensiva do Irã contra território de Israel. A anterior, inédita, havia ocorrido em abril, em meio à escalada do conflito de Tel Aviv contra o Hamas na Faixa de Gaza.

*folhapress