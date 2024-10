Manchetes dos principais jornais nacionais nesta sexta-feira

A União (PB)

ELEIÇÕES MUNICIPAIS

Paraíba lidera as denúncias de irregularidades em campanhas

Folha de S.Paulo

Diferença entre Nunes e Boulos vai de 18 para 14 pontos, diz Datafolha

O Estado de S. Paulo

Magistrados de MS são afastados por suspeita de vender sentenças

Valor Econômico (SP)

Eleição tem 2º turno acirrado em 10 de 15 capitais; Nunes e Melo são favoritos em SP e Porto Alegre

O Globo (RJ)

Com maior via do Rio na linha de tiro, confronto mata três inocentes

O Dia (RJ)

Luto no caminho: viagem da dor

Correio Braziliense

Vladimir, camarada velho de guerra

Estado de Minas

Dengue: o desafio de conter nova epidemia

Zero Hora (RS)

Morre o segundo policial baleado por atirador

Diário de Pernambuco

Exatta: Severino Ramos tem ampla vantagem em Paulista

Jornal do Commercio (PE)

Cresce risco de inflação fora da meta e mais juros no País

A Tarde (BA)

Projeto combate agressões aos biomas do estado

Diário do Nordeste (CE)

84% dos eleitores não conhecem candidatas a vice