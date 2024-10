Estados triplicam benefícios fiscais, SUS tem estoques zerados de vacina contra Covid-19, maioria das crianças e adolescentes usa redes várias vezes ao dia e outras notícias para começar esta quinta-feira (24).

REFORMA TRIBUTÁRIA

Benefícios fiscais estaduais triplicam em dez anos e somam R$ 267 bi às vésperas da reforma tributária. Estudo divulgado pela Fenafisco diz que incentivos não reduziram desigualdades regionais e criaram concorrência desleal entre empresas.

COTIDIANO

Maioria das crianças e adolescentes acessa redes sociais várias vezes ao dia; 24% tentam reduzir uso. Pesquisa aponta que internautas brasileiros de 9 a 17 anos admitem que passam menos tempo do que deveriam com família e fazendo lição por causa da internet.

GOVERNO LULA

Presidentes de agências reguladoras veem movimento do governo com preocupação e como forma de pressão. Entre chefes das autarquias, no entanto, há a interpretação que alteração não teria respaldo do Congresso.

PROJETO SAÚDE PÚBLICA

SUS tem estoques zerados após governo Lula reduzir entregas de vacinas da Covid. Maioria dos estados aponta desabastecimento total ou poucas doses; Saúde diz que entregará vacinas nesta semana, mas omite detalhes.

ELEIÇÕES SP

Quaest: Nunes tem 44% contra 35% de Boulos em SP. Na semana passada, instituto apontava prefeito com 45% e deputado federal com 33%.

MERCADO

Secom trata como fake news medida estudada por Haddad e Tebet para cortar gastos. Proposta para seguro-desemprego em análise pela equipe econômica enfrenta resistência no governo e no PT.

BRICS

Veto do Brasil mantém Venezuela fora de parceria com o Brics. Decisão é vitória brasileira após pressão de última hora com a presença de Maduro na Rússia.

ELEIÇÕES NOS EUA

Trump é fascista e queria ter generais de Hitler, mas não sabe história, diz ex-aliado. John Kelly afirma que veio a público agora alarmado por comentários sobre uso de militares contra ‘inimigo interno’.

*Folhapress