Governo quer mais controle em agências reguladoras, Bolsonaro entra em campanha de Nunes, Brasil barra Venezuela no Brics e outras notícias para começar esta quarta-feira (23).

GOVERNO LULA

Governo estuda trocar diretores de agências reguladoras por desempenho. Medida seria um dos planos para aumentar controle sobre órgãos; Lula se queixou de aparelhamento por bolsonaristas e pediu revisão de lei sobre o tema.

BANCO CENTRAL

Mercado prevê juros em dois dígitos no 1º ano de Galípolo à frente do BC. Para economistas, autoridade monetária terá pouco espaço para cortar Selic até o fim de 2025.

ELEIÇÕES SP

Nunes e Bolsonaro expõem apoio envergonhado em 1º ato após 67 dias de campanha. Prefeito e ex-presidente fazem discursos breves; emedebista evita concordar com padrinho em temas polêmicos, e líder do PL aponta gafe de presidente do MDB,

VIOLÊNCIA

Mortes pela polícia de SP crescem 78% em 2024; 2 de cada 3 vítimas são negras. Números foram levantados pelo instituto Sou da Paz; OUTRO LADO: gestão Tarcísio diz que agentes respeitam a lei e seguem procedimentos técnicos.

STF

Bolsonaristas querem rever rito de impeachment de ministro do STF após fala de Gilmar. Decano do tribunal disse que corte pode rever regras e mobiliza nova onda de críticas.

JUSTIÇA

Bets exploram lacunas para manter operação no Brasil, por meio da Loterj e vitórias em tribunais. Fila de sites que buscam licença no Rio quase quadruplicou em um mês, e regulação federal já sofre com reveses judiciais.

BRICS

Brasil barra convite à Venezuela para ser novo parceiro do Brics; Maduro chega de surpresa à cúpula. Rússia ainda pode insistir na entrada da ditadura; decisão final será em reunião de líderes.

ELEIÇÕES NOS EUA

Com Trump, Musk mira poder sobre agências que regulam suas empresas. Bilionário propôs liderar ‘comissão de eficiência’, apesar de impasses jurídicos e bilhões em contratos com o governo.

ACIDENTE AÉREO

Caça F-5 da FAB cai na Grande Natal após a decolagem. Piloto conseguiu se ejetar antes de a aeronave bater no solo; ele teria reportado fogo no motor.

MERCADO

Novo leilão da Receita tem iPhones a partir de R$ 300, veículos e instrumentos musicais. Propostas podem ser apresentadas de 25 de outubro a 1° de novembro.

MERCADO

Ministério da Agricultura proíbe venda de 12 marcas de azeite. Proibição foi feita após análise que detectou a presença de óleo vegetais não identificados na composição dos produtos.

REMO

Corpos de atletas de equipe de remo são velados em cerimônia coletiva em Pelotas (RS). Vítimas sofreram acidente em estrada do Paraná; velório reúne centenas de amigos e parentes.

*Folhapress