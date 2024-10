Veja os fatos que repercutem pelo Brasil nesta terça-feira

Partidos veem eleição com avanço de caixa 2, Lula fala sobre acidente doméstico, 1º dia de julgamento do desastre de Mariana em Londres e outras notícias para começar esta terça-feira (22).

ELEIÇÕES 2024

Partidos veem eleição com avanço de caixa 2, compra de votos e infiltração de facções. Relatos são de políticos da esquerda à direita, sendo que alguns usam as supostas ilegalidades para defender volta do financiamento empresarial das campanhas.

ELEIÇÕES SP

Boulos nega copiar Marçal, diz buscar eleitor de influenciador e chora ao falar da mãe. Deputado federal cita em sabatina Folha/UOL risco de ‘milicianização’ da política com eleição de Nunes, que não quis participar de entrevista.

GOVERNO LULA

Lula chama acidente de grave e diz precisar de 3 a 4 dias para saber ‘estrago da batida’. Presidente caiu no banheiro no último sábado, tomou pontos na região da nuca e teve de cancelar viagem.

JUSTIÇA

Parentes de vítimas, indígenas e quilombolas vão ao 1º dia de julgamento do desastre de Mariana em Londres. Processo tentará provar responsabilidade da multinacional sobre rompimento de barragem; nove anos depois, familiares das vítimas querem justiça.

JUSTIÇA

STF nega pedido de Bolsonaro para retomar contato com investigados em trama golpista. Primeira Turma manteve impedimento a ex-presidente de falar com Valdemar Costa Neto e Braga Netto.

GOVERNO LULA

Governo quer leiloar 22 terminais portuários até o fim de 2025, com R$ 8,7 bi de investimentos. Estão previstos outros 13 leilões em 2026, com mais R$ 2,3 bilhões, segundo plano obtido pela Folha de S.Paulo.

MERCADO

Imposto de milionários reduz desigualdade e pode chegar a R$ 90 bi, diz centro da USP. Cobrança aliada à correção da tabela do IR para R$ 5.000 beneficiaria quem ganha entre R$ 3 mil e R$ 29 mil.

PERU

Peru condena ex-presidente a 20 anos de prisão em caso envolvendo Odebrecht. Alejandro Toledo é o 1º de 4 chefes de Estado investigados no país a receber sentença por propina da empreiteira brasileira.

ELEIÇÕES NOS EUA

Trump ultrapassa Kamala nas projeções e ganha tração a 2 semanas da eleição. Chances de republicano, que domina noticiário, sair vitorioso são maiores do que as de Kamala pela 1ª vez desde agosto.

COTIDIANO

Acidente com carreta deixa nove mortos no PR; vítimas são jovens de equipe de remo de Pelotas (RS). Caminhão teria ficado sem freio e tombado sobre van que transportava delegação; técnico e motorista também morreram.

AEROPORTOS

Primeiro voo de Congonhas para Porto Alegre tem piloto emocionado e aplausos. Aeroporto Salgado Filho voltou a receber aviões nesta segunda-feira (21), cinco meses após a inundação.

PAUL DI’ANNO (1958 – 2024)

Morre Paul Di’Anno, um dos primeiros vocalistas do Iron Maiden, aos 66 anos. Cantor e compositor inglês participou do primeiro álbum do grupo de heavy metal, reverenciado como pioneiro do gênero.

EQUILÍBRIO E SAÚDE

Casos de Ozempic falsificados são identificados no Rio e em Brasília, diz farmacêutica. Há indícios de que canetas de insulina foram readesivadas com rótulos do medicamento.

*Folhapress