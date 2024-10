Doze marcas de azeite estão com vendas proibidas pelo Ministério da Agricultura

O Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) emitiu um alerta de risco sobre a comercialização de 12 marcas de azeite de oliva na manhã desta terça-feira (12).

Ao todo, seis marcas tiveram todos os seus lotes desclassificados por fraude, enquanto outras seis tiveram a proibição de venda de lotes específicos.

De acordo o ministério, a desclassificação dos produtos aconteceu após a realização de testes físico-químicos que identificaram que os itens não atendem os padrões de identidade e qualidade estabelecidos pela Instrução Normativa nº 01/2012, sendo considerados impróprios para consumo.

“As análises detectaram a presença de outros óleos vegetais, não identificados, na composição dos azeites, comprometendo a qualidade e a segurança dos produtos”, diz o ministério.

Devido à falta de clareza com a procedência dos óleos, os produtos também representam risco à saúde dos consumidores.

O ministério destaca ainda que algumas das empresas responsáveis estão com CNPJs suspensos ou baixados pela Receita Federal.

“A comercialização desses produtos configura uma infração grave, e os estabelecimentos que continuarem a vendê-los poderão ser responsabilizados”, diz o Mapa em nota.

As marcas desclassificadas pelo ministério foram as seguintes:

– Grego Santorini;

– La Ventosa;

– Alonso;

– Quintas D’Oliveira;

– Olivas Del Tango;

– Vila Real;

– Quinta de Aveiro;

– Vincenzo;

– Don Alejandro;

– Almazara;

– Escarpas das Oliveiras Garcia Torres.

É recomendado que os consumidores que possuírem os azeites dessas marcas interrompam o seu uso imediatamente.

Denúncias sobre a venda de produtos fraudulentos podem ser feitas por meio do canal oficial Fala.br, que deve ser acompanhada pela indicação do local onde a compra foi feita.

A reportagem não conseguiu localizar nenhuma das marcas responsáveis pela produção dos azeites, mas entrou em contato com as distribuidoras do produto.

*JÚLIA GALVÃO/folhapress