Subestação: explosão deixa parte do Grande Recife sem energia

Uma explosão em uma subestação da Chesf (Companhia Hidro Elétrica do São Francisco), por volta das 11h17 desta segunda-feira (21), deixou parte do Grande Recife sem energia elétrica, e ao menos três trabalhadores feridos.

Explosão aconteceu na subestação Mirueira II, em Paulista, segundo a Eletrobras. Conforme informações iniciais, foram “parcialmente afetados” moradores de bairros do Recife, de Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Paulista. Não foi divulgado a quantidade de bairros atingidos pela pane.

Pelo menos três trabalhadores ficaram feridos, conforme a Eletrobras. As vítimas trabalhavam na subestação em atividades de manutenção privativa. O Samu foi acionado e os feridos estão sob atendimento médico. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde deles, mas a Eletrobras disse estar “dando apoio integral aos profissionais”.

Energia ainda não foi totalmente restabelecida nas áreas atingidas. A Eletrobras ressaltou que “o restabelecimento das cargas encontra-se em andamento e a causa do desligamento está sob investigação”.

Em nota, a Neoenergia, empresa responsável pela distribuição de energia no estado, disse não ter responsabilidade sobre a falha no fornecimento da eletricidade.

“A Neoenergia Pernambuco informa que a interrupção no fornecimento de energia elétrica em parte do Grande Recife, nesta segunda-feira, não tem relação com a rede de distribuição da empresa. Maiores informações sobre a ocorrência devem ser solicitadas à Chesf. A Neoenergia aguarda a liberação do sistema para normalizar o serviço”.

O UOL entrou em contato com a Chesf para pedir maiores informações e aguarda retorno. Se a resposta for enviada, esta matéria será atualizada.

*uol/folhapress