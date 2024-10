Assuntos que repercutem pelo Brasil neste começo de semana

Lula sofre acidente doméstico, Câmara bate recorde de folgas, Banco Central fura bolha nas redes e outras notícias para começar esta segunda-feira (21).

GOVERNO

Lula cancela ida a Rússia após sofrer queda no banheiro e levar pontos na cabeça. Presidente foi internado no hospital Sírio Libanês de Brasília e orientado a evitar viagem aérea de longa distância.

CONGRESSO NACIONAL

Câmara bate recorde de folgas a deputados com eleição, feriados e viagens. Agenda e volume de votações no plenário são definidos pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP); OUTRO LADO: presidência da Câmara não se manifesta.

ELEIÇÕES SP

Nunes diz que Bolsonaro reforça um pouco mais a reta final de sua campanha em SP. Prefeito participa nesta terça-feira de jantar ao lado do ex-presidente e do governador Tarcísio de Freitas.

POLÍTICA

Boulos prepara ato com Alckmin e sem Tabata em esforço para ampliar base do 2º turno. Tentativa de formar coalizão anti-Nunes e repetir campanha de Lula fica limitada, mas deputado do PSOL quer mostrar que dialoga com segmentos para além da esquerda.

GOVERNO LULA

Seguro-desemprego para quem ganha acima de dois salários mínimos custa R$ 15 bi. Grupo responde por um terço da despesa, mais que sua proporção (25%) no número de pedidos; renda é possível linha de corte para mudanças.

BANCO CENTRAL

‘BC sincero’ fura bolha nas redes com linguagem informal e conquista público. Equipe de comunicação do Banco Central diz que novo modelo não é unanimidade dentro da instituição, mas tem respaldo da diretoria.

MERCADO

‘Brasileiro é solidário só em catástrofes’, diz herdeiro do Itaú. Fundação José Luiz Egydio Setúbal aponta que no país 65% dão esmola, mas só 28% apoiam ONGs e 17% são voluntários.

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Premiê do Líbano diz à Folha de S.Paulo que Hezbollah pode colocar país em risco e condena ações de Israel. Em entrevista por escrito, Najib Mikati afirma ainda que homólogo israelense deseja uma guerra regional.

ELEIÇÕES NOS EUA

Trump se veste de funcionário do McDonald’s e ouve pedido para não ‘deixar os EUA virarem Brasil’. Republicano ajuda a preparar batatas fritas, atende cliente e critica Kamala em ato apontado como populista.

AVIAÇÃO

Voepass demite braço direito do presidente, em mais um capítulo da crise após acidente aéreo. Eduardo Busch, que foi CEO por sete anos, é o quarto diretor da companhia a cair após Anac intensificar fiscalização na empresa.

TECNOLOGIA

Pintura de artista robô humanoide vai a leilão na Sotheby’s pela primeira vez. Retrato sombrio do matemático Alan Turing, criado pela Ai-Da, quer inspirar reflexão sobre uso positivo da inteligência artificial.

*folhapress