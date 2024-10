Mega-Sena acumula novamente e prêmio chega a R$ 51 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso da Mega-Sena realizado neste sábado (19). Com o resultado, o prêmio máximo acumulou e chegou a R$ 51 milhões.

Os números sorteados no concurso 2.787 foram: 8 – 10 – 23 – 34 – 36 – 50.

A quina teve 90 apostas ganhadoras, que vão receber R$ 48.723,85 cada. Outros 6.537 apostadores acertaram quatro números e, cada um, receberá o prêmio de R$ 958,31.

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na terça-feira (22). As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas ou pela internet. O volante com seis dezenas marcadas custa R$ 5, enquanto o bilhete com sete números assinalados sai por R$ 35.

* Com sbt