Moradores de SP se preparam para temporal, Datafolha mostra disparidade sobre conhecimento de vices entre eleitores da capital paulista, Israel diz ter matado líder do Hamas e outras notícias para começar esta sexta-feira (18).

ENEL

Moradores de SP se preparam para novo temporal com podas, velas e baldes. A Defesa Civil emitiu um alerta para fortes pancadas de chuva e rajadas de vento.

DATAFOLHA

86% dos eleitores de Nunes desconhecem seu vice; 80% dos de Boulos sabem quem é a dele. Escolha dos companheiros de chapa refletiu interferências de Bolsonaro e Lula na disputa paulistana.

ENEL

Enel anuncia fim da crise, mas 36 mil imóveis ainda estão sem luz. Empresa alega que clientes sem energia agora são casos que ocorreram a partir do dia 13 e que total está ‘perto da normalidade’ em um universo de 8,2 milhões de usuários atendidos.

BETS NO BRASIL

Cartão do Bolsa Família não poderá ser usado para apostas esportivas, diz ministro. Segundo Wellington Dias, a proibição geral para o uso de cartões de crédito nas plataformas também vale para os cartões do programa social.

STF

Barroso apresenta regras para fornecimento de medicamentos fora do SUS e cita ‘escolhas trágicas’. Ministro afirmou que a judicialização excessiva passou a ser um dos maiores problemas do Poder Judiciário brasileiro.

PETROBRAS

Lula decide indicar Pietro Mendes, secretário do MME, para comando da ANP. Braço direito de Alexandre Silveira, ele também preside o conselho de administração da Petrobras.

PORTUGAL

Universidade em Portugal suspende curso sobre racismo após escalar apenas professores brancos. OUTRO LADO: Instituição diz que falta de formadores levou a não cumprimento de princípios de ‘diversidade e inclusão’.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Israel diz ter matado líder do Hamas, arquiteto do 7 de Outubro. Yahya Sinwar, homem mais procurado no Oriente Médio, foi alvo de operação em Gaza.

RIO DE JANEIRO

Mais 5 ônibus são sequestrados para obstruir vias no Rio durante operação policial. Na quarta, outros nove ônibus haviam sido usados como barricada; sindicato das empresas conta 101 ônibus sequestrados em 2024.

LIVROS

Paradoxo da humanidade é ter que desacelerar, mas rápido, diz Yuval Noah Harari. Autor de ‘Sapiens’ e ‘Nexus’ discutiu a busca desenfreada por crescimento e engajamento na Feira de Frankfurt.

ELEIÇÕES 2024

Conheça Cavala, a dona de bordel lésbica que se tornou a vereadora mais votada de Dourados (MS). Isa Marcondes, 46, teve como slogan de sua vitoriosa campanha a frase ‘A cidade está uma zona e de zona eu entendo’.

CELEBRIDADES

‘O sertanejo é a música do fascismo brasileiro’, diz Pedro Cardoso. Ator critica ‘temática monótona’ dos cantores e afirma que o ritmo é ‘sobre ser corno’.

PERNAMBUCO

Turista morre após mergulho de profundidade em Fernando de Noronha. Homem de 43 anos, morador de Minas Gerais, chegou a ficar em câmara hiperbárica, mas não resistiu,

*Folhapress