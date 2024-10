Veja os fatos que ecoam pelo Brasil nesta quinta-feira

Maioria dos pais não quer celulares nas escolas, governo decide descartar horário de verão, Quaest aponta Nunes com 45% contra 33% de Boulos no 2º turno e outras notícias para começar esta quinta-feira (17).

DATAFOLHA

Maioria dos pais é a favor de proibir celular nas escolas, diz Datafolha. Pesquisa mostra que 43% dos pais de crianças dizem que os filhos de até 12 anos têm um aparelho próprio.

GOVERNO LULA

Governo decide descartar horário de verão em 2024. Medida havia sido recomendada pelo ONS em meio ao cenário de estiagem no país.

GOVERNO LULA

Estatal paga bônus de até R$ 84,7 mil a funcionários como irmão de Palocci e mulher de secretário de Lula. Bonificação foi a quinta maior na média entre as 27 companhias que declararam informações à secretaria que coordena estatais; empresa virou reduto de indicações políticas.

ELEIÇÕES SP

Quaest: Nunes tem 45% contra 33% de Boulos no 2º turno em SP. Pesquisa foi feita após apagão de energia enfrentado por moradores da capital paulista.

GOVERNO LULA

Lula volta a defender gastos com educação e saúde antes de agenda com banqueiros. Pacote para reduzir despesas deve ser apresentado depois do segundo turno das eleições.

ENEL

Justiça dá 24 horas para Enel reestabelecer energia em SP. Decisão liminar em ação movida pelo Ministério Público e pela Defensoria, juiz diz que empresa pode ser multada em R$ 100 mil se não cumprir determinação; cabe recurso.

PARÁ

Seca histórica no rio Tapajós isola mais de 9.000 famílias no Pará. Segundo a Defesa Civil de Santarém, medição do rio chegou a -16 centímetros no último domingo (13).

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Guerra no Líbano esvazia ‘Cinturão Brasileiro’ no vale do Beqaa. Cidades onde antes se ouvia português nas ruas se tornaram alvo de bombardeios e estão desertas; ao menos 300 brasileiros já partiram, enquanto outros aguardam repatriação em voos da FAB.

ELEIÇÕES NOS EUA

Kamala se arrisca em entrevista combativa na Fox News para tentar acenar a eleitor de direita. Emissora conservadora chegou a interromper vice-presidente para exibir vídeo de Trump se defendendo de acusações.

LIAM PAYNE (1993 – 2024)

Morre Liam Payne, que fez fama com a boy band One Direction, aos 31 anos. Cantor foi alçado ao estrelato quando formou a banda britânica, que se tornou um fenômeno entre os jovens.

VIOLÊNCIA

Nove ônibus são sequestrados e usados como barricadas contra ação do Bope na zona oeste do Rio. Segundo a PM, criminosos ordenaram a saída de passageiros e atravessaram os veículos na Estrada do Itanhangá para dificultar o acesso da polícia.

SÃO PAULO

Passageira pula de carro após ser assediada por motorista de app em SP. Condutor entrou em rua deserta na zona leste e passou a mão na perna de jovem.

TELEVISÃO

Globo apresenta elenco de ‘Vale Tudo’; saiba quem é quem no remake da novela. Atores estiveram no palco do Upfront 2025, que aconteceu em São Paulo nesta quarta (16).

TEC

Kindle ganha versão com tela colorida pela primeira vez com foco em quadrinhos e mapas. Modelo Colorsoft será lançado no Brasil no próximo ano; Paperwhite, já à venda no país, chega remodelado a partir desta quarta (16).

*folhapress