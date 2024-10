Notícias que ecoam pelo país nesta quarta-feira

Fazenda quer limitar supersalários, Enel contrata 34% dos eletricistas prometidos, operação do Brasil no Líbano deve ser a maior da história e outras notícias para começar esta quarta-feira (16).

GOVERNO LULA

Ministério da Fazenda quer limitar supersalários no funcionalismo e mudar seguro-desemprego. Proposta com chance de avançar é a que prevê o abatimento, em benefício, da multa do FGTS que o trabalhador recebe ao ser demitido.

ENEL

Enel contrata 34% dos 1.200 eletricistas próprios prometidos após apagão de 2023. Dado apresentado pela concessionária aponta aumento de 410 profissionais; empresa alega prazo até 2025 para atingir meta.

JUROS

Governo paga maior taxa de juro do ano em emissão de dívida. Tesouro vende mais papéis que garantem rendimento no curto prazo e enfrenta restrição para alongar prazos.

BETS NO BRASIL

Lula 3 já enfrenta ações sobre lista de bets, e empresa de Deolane tenta liberação. Site de influenciadora investigada se diz injustiçado por não aparecer entre os liberados para atuar no Brasil.

AIDS

Médico atribui falsos negativos de HIV a erro no registro e preparação dos testes. Walter Vieira, um dos sócios do laboratório PCS Saleme, prestou depoimento nesta segunda (14).

DESMATAMENTO

Desmatamento gerou perdas anuais de R$ 412 milhões em soja e milho da Amazônia, diz estudo. Análise da UFMG aponta que prejuízo representa de 10% a 20% da receita líquida destes cultivos.

GOVERNO LULA

J&F contrata delator da Odebrecht e escala para reuniões no governo Lula. Diretor da holding dos irmãos Batista, João Carlos Nogueira delatou supostas irregularidades em governo do PT.

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Com mais de mil resgatados, operação no Líbano deve se tornar a maior na história do Brasil. GPS bloqueado e luzes apagadas para camuflar avião marcam tensão nos voos de repatriação realizados pela FAB.

ELEIÇÕES NOS EUA

Como uma playlist colocou sanidade de Trump em foco na reta final da eleição. Kamala ataca aptidão mental de adversário após ele interromper comício para ouvir música por quase 40 minutos.

COTIDIANO

Criança de 9 anos mata 23 animais em hospital veterinário no Paraná, diz polícia. Imagens de câmera de segurança mostram que o menino pulou muro e atacou coelhos e porquinhos-da-índia em Nova Fátima.

MERCADO

Havan expõe em vídeos ‘amostradinho do mês’ supostos furtos nas lojas. Postagens no X, antigo Twitter, e no Tik Tok têm milhões de visualizações e Havan diz que ‘única forma de inibir é a vergonha’; exposição pode levar a processos, dizem especialistas.

PREVISÃO DO TEMPO

São Paulo pode ter nova tempestade com ventania na sexta-feira (18), diz meteorologista. Previsão indica pancadas de chuva isoladas e fortes rajadas, mas situação ainda pode mudar nos próximos dias.

CELEBRIDADES

João Vicente diz que Kéfera e Vera Fischer brigaram em festa de novela; influenciadora nega. ‘Não teve nada de treta’, disse a atriz de ‘Espelho da Vida’ no Instagram.

*Folhapress