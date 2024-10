Saiba os fatos que ecoam pelo Brasil nesta terça-feira

Nunes e Boulos usam apagão como arena de batalha em debate, preso sócio de laboratório em caso de órgãos com HIV, libaneses se preparam para mais ataques de Israel e outras notícias para começar esta terça-feira (15).

2º TURNO

Nunes e Boulos usam apagão como campo de batalha eleitoral. Candidatos trazem Lula e Bolsonaro em cobranças sobre responsabilidades e se alfinetam com provocações.

ENEL

Enel deixou de investir R$ 602 milhões previstos para SP, aponta Promotoria. Vistoria do Ministério Público de São Paulo mostra frustração de investimentos de 2020 a 2022, além de problemas em manutenção de rede; concessionária não comenta.

DATAFOLHA

Horário de verão ainda divide brasileiros, mas apoio a ele nunca foi tão baixo. Datafolha aponta que 47% se dizem favoráveis a adiantar o relógio em uma hora, mesmo percentual dos que são contrários.

AIDS

Sócio de laboratório suspeito de emitir laudos de casos de órgãos com HIV é preso; dois estão foragidos. Polícia Civil do Rio cumpriu 11 mandados de busca e quatro de prisão na manhã desta segunda-feira.

MERCADO IMOBILIÁRIO

Sem recursos, Caixa reduz crédito para o financiamento de imóveis de até R$ 1,5 milhão. Comprador terá que dar entrada maior para financiar a aquisição com recursos do banco.

ELEIÇÕES CE

Ciro descarta apoio ao PT, e PDT racha no 2º turno em Fortaleza. Disputa terá de um lado candidato apoiado por Lula e, de outro, o que tem chancela de Jair Bolsonaro.

LÍBANO

Sob o som de drones, moradores de Beirute se preparam para próximo bombardeio de Israel. Após centro da capital se tornar alvo, libaneses não veem mais locais considerados seguros; veículos não tripulados de Israel aterrorizam moradores por serem prenúncio de ataques.

GOVERNO MILEI

Milei envia carta a Lula e diz que irá à cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Presidentes já trocaram farpas e discordam em outros fóruns; argentino diz que contribuirá para êxito do encontro.

TELEVISÃO

Falar mal do Brasil não é mais legal, diz Manuela Dias, sobre remake de ‘Vale Tudo’. Autora afirma que sua versão do folhetim vai ter um viés mais construtivo do que a original, escrita por Gilberto Braga.

GOVERNO LULA

Doação de máquinas de costura pelo governo vira arma eleitoral com emendas. Estatal federal Codevasf faz entregas a entidades assistenciais, em desvio da finalidade original de promover irrigação no semiárido.

INTERIOR DE SÃO PAULO

Fazenda é multada em R$ 460 mil após suposto trabalho análogo à escravidão no interior de SP. Operação encontrou 130 trabalhadores, incluindo três adolescentes, na colheita de cebolas; nome da fazenda não foi divulgado.

PSOL

‘Influencer’ pela redução de jornada surpreende PSOL e é eleito vereador no Rio. Rick Azevedo fez sucesso nas redes sociais ao criar o movimento VAT (Vida Além do Trabalho) e superou candidatos à reeleição da sigla.

TELEVISÃO

Irmãos Menendez podem estar próximos de sair da prisão, afirma revista. Promotor deve rever sentença nesta semana, com o objetivo de liberar dupla detida há 34 anos por ter assassinado os pais.

*folhapress