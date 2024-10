Manchetes dos principais jornais nacionais nesta terça-feira

A União (PB)

MAIS UMA CHANCE

Fundação PB Saúde prorroga prazo de inscrições do concurso

Folha de S.Paulo

SP fica mais tempo sem luz que cidades italianas clientes da Enel

O Estado de S. Paulo

Comércio e população de SP se mobilizam para cobrar Enel na Justiça por perdas

Valor Econômico (SP)

POLÍTICA FISCAL

Governo prepara pacote com medidas de revisão de gastos

O Globo (RJ)

Crise tem jogo de empurra entre Enel, Aneel, governo e prefeitura, e 300 mil seguem sem luz

O Dia (RJ)

Tentativa de reduzir custos levou a erro

Correio Braziliense

Troca de acusações marca terceiro dia de apagão em SP

Estado de Minas

A lição dos mestres

Zero Hora (RS)

FÔLEGO AO TURISMO

Serra gaúcha projeta dobrar a ocupação de hotéis com reabertura do Salgado Filho

Diário de Pernambuco

Regras para uso do Pix vão mudar a partir de novembro

Jornal do Commercio (PE)

Com Poupança menor, Caixa reduz limite para financiar imóveis

A Tarde (BA)

Aniversário de A Tarde: 112 anos (in)formando gerações

Diário do Nordeste (CE)

Mulheres comandarão 38 prefeituras no Ceará