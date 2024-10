Governo faz doações às vésperas das eleições, apagão em São Paulo é problema para Nunes, morre Washington Olivetto e outras notícias para começar esta segunda-feira (14).

ELEIÇÕES 2024

Lula repete Bolsonaro em farra de doações e faz entregas até vésperas das eleições. OUTRO LADO: Transferências de bens seguem a legislação, diz governo federal.

APAGÃO EM SP

Apagão e prejuízos pressionam Nunes antes de primeiro debate do segundo turno. Após temporal, Boulos e petistas fazem série de críticas a prefeito, que bate boca com ministro de Lula.

MORTE EM SP

Cão morre eletrocutado e fica 24 h na calçada após tocar em fio elétrico rompido na região sul de SP. OUTRO LADO: concessionária Enel lamentou o ocorrido e diz que entrou em contato com tutores para oferecer assistência.

ELEIÇÕES SP

Boulos desembolsa R$ 6,2 milhões para ter militância nas ruas. Notabilizada historicamente por ter mobilização orgânica, esquerda investe recursos no corpo a corpo em SP.

APÓS TRANSPLANTE

Laboratório diz que erro humano levou à infecção de pacientes por HIV no RJ. Seis pessoas receberam órgãos infectados; novo teste feito em 205 pacientes que também poderiam ter sido contaminados deu negativo, diz empresa; caso é investigado pelas autoridades.

WASHINGTON OLIVETTO (1951 – 2024)

Morre o publicitário Washington Olivetto, criador do ‘Garoto Bombril’ e da Democracia Corinthiana, aos 73. Premiado, foi um dos maiores nomes da categoria, com criações como ‘Casal Unibanco’, ‘Cachorrinho da Cofap’ e ‘Meu Primeiro Sutiã’, da Valisère.

GOVERNO MILEI

Popularidade de Milei patina, e argentino já mira em eleições legislativas. Imagem positiva do presidente recua e volta a crescer, enquanto a negativa atinge ápice em momento de disputa na direita local.

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

ONU acusa Israel de invadir sua base no Líbano; Tel Aviv ignora pressão internacional. Forças israelenses afirmam que um de seus tanques fugia de fogo inimigo quando colidiu com posto da Unifil.

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Contra o Irã, EUA anunciam envio de soldados e sistemas antimísseis a Israel. Em meio a escalada na guerra, Pentágono diz que medida ‘demonstra apoio inabalável’ de Washington a Tel Aviv.

*Folhapress