Notícias que repercutem pelo país neste domingo

Apagão em São Paulo, garimpo na Guiana Francesa, obrigatoriedade do voto e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (13).

Energia SP

Aneel cobra Enel após apagão em SP e diz que pode rever concessão. Empresa se esquiva de dar prazo para religamento de energia, e cidade revive pesadelo.

Cotidiano

Falta de luz une gestão Lula, Tarcísio e Nunes por fim de concessão da Enel. governador pediu rompimento de contrato; empresa diz trabalhar para religar energia.

Ambiente

Garimpo na Guiana Francesa avança com mão de obra do Brasil e dinheiro da China. Facções atuam no pedaço francês da amazônia e desafiam autoridades locais, que querem maior colaboração com Brasília.

Saúde

Ministério da Saúde vai rever portaria sobre transplantes após caso de infecção por HIV no RJ. Entre os temas em debate está a elaboração de normas específicas para definir quem pode realizar testes.

Eleições 2024

34% dos brasileiros dizem que não teriam ido votar se não fosse obrigatório, aponta Datafolha. Índice é maior nas regiões Centro-Oeste e Norte; maioria entre eleitores mais ricos e escolarizados votaria mesmo que não fosse obrigatório.

Mundo

Sob ataques de Israel, refugiados sírios no Líbano preferem voltar à guerra civil. Após fugirem do conflito entre ditadura e rebeldes, milhares de pessoas se veem em situação ainda pior em solo libanês.

Mercado

Lei antidesmatamento da UE é discriminatória e será usada para arrancar concessões, avalia Itamaraty. Documento do Ministério das Relações Exteriores alerta para possibilidade de a amazônia ser classificada como região de alto risco de desmatamento.

Ilustrada

Por que a Cota de Tela não deve salvar o cinema nacional, como prometido. Mecanismo que reserva sessões para filmes brasileiros, paralisado por Bolsonaro, olha só para uma das faces da crise.

Ilustrada

Morre Ary Toledo, figura icônica da comédia brasileira, aos 87 anos. Conhecido pelas piadas escrachadas e politicamente incorretas, ator fez sucesso na TV e no teatro com histórias hilárias.

Equilíbrio

Especialistas dão dicas para diminuir o cansaço visual provocado por uso de telas. Atividades como ler, escrever e bordar também podem forçar os olhos.

Esporte

‘Hoje, é difícil ser da oposição no Palmeiras’, diz Leila Pereira. Empresária afirma que não imaginava ser presidente do clube alviverde, mas busca a reeleição.

Ilustrada

Os 50 anos de ‘Emmanuelle’, o filme erótico que transformou soft porn em sucesso global. Produção ganhou um remake, mas será que vai fazer tanto sucesso quanto a versão original?.

Ciência

SpaceX marca para este domingo 5º teste do Starship, veículo para levar humanos à Lua. Em novo voo, empresa de Elon Musk espera recuperar, pela primeira vez, o propulsor Super Heavy.

F5

‘Chaves em Acapulco’: eufórica, web festeja volta da série mexicana ao SBT. Emissora alcançou picos de audiência com exibição de um dos episódios clássicos do programa.

Teatro

Marcelo Medici apresenta ‘Cada Um Com Seus Pobrema’ no Teatro Renaissance. Nova temporada vai até dezembro e celebra 20 anos do espetáculo de comédia.

