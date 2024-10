Leitura rápida: fatos que repercutem pelo Brasil nesta 6ª feira

Nobel da Paz premia Nihon Hidankyo, Nunes e Boulos reagem à pesquisa Datafolha, Lira indica que apenas um projeto anti-STF terá sequência, área queimada em setembro quase dobra e outras notícias para começar esta sexta-feira (11).

NOBEL DA PAZ

Nobel da Paz premia Nihon Hidankyo, organização japonesa que atua pela abolição das armas nucleares. Comitê da láurea diz que entidade foi reconhecida pelo fato de que o tabu a respeito do uso de armas nucleares está sob pressão no mundo.

DATAFOLHA

Boulos minimiza distância e vê cenário em aberto, e Nunes celebra votos herdados de Marçal. Campanha do PSOL também mira eleitores do influenciador e aponta voto frágil do prefeito como margem; equipe do emedebista prega humildade.

CONGRESSO NACIONAL

Lira indica a deputados que só 1 projeto do pacote anti-STF vai ter sequência. Câmara deve priorizar PEC já aprovada no Senado que limita decisões monocráticas dos ministros da corte.

PIX

Banco do Brasil começa a testar Pix por aproximação nesta sexta. Sistema estará restrito a funcionários do banco, em fase piloto, e deve chegar a todos os correntistas em novembro.

BETS NO BRASIL

Rotina de atendimento em bet tem clientes desesperados e ameaças de morte, relata funcionária. Agente de suporte da Blaze diz que lida diariamente com histórias de quem perdeu tudo.

GOVERNO LULA

Imposto mínimo para milionários com alíquota de 12% pode render R$ 44,8 bi por ano. Cálculo da Warren Investimentos tem como base dados da Receita Federal.

QUEIMADAS

Após agosto recorde, área queimada em setembro no Brasil quase dobrou. Segundo MapBiomas, setembro foi o pico das queimadas em 2024 até agora, com 106 mil km² atingidos.

GUERRA NO ORIENTE-MÉDIO

Lula fala com Mucio após ministro dizer que ideologia barra acordo com Israel. Ligação foi amigável e sem reprimendas; petistas e membros do governo se opõem à transação com Tel Aviv em meio à guerra.

ESTADOS UNIDOS

Não foi o pior cenário, diz governador da Flórida sobre passagem do Milton. No X, Biden aconselha moradores a permanecerem abrigados até que as autoridades locais declarare que é seguro sair.

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Ataques de Israel atingem bases da ONU, Gaza e Beirute. Ação lembra o risco de escalada no conflito de 1996 com o Hezbollah; 28 morrem em abrigo de Gaza,

ELEIÇÕES SP

Parem de xingar meu filho, diz mãe de criança exposta em vídeo de Pablo Marçal. Menino foi agredido na escola após não ter conseguido escrever o nome do bairro onde mora a pedido do ex-candidato.

JUSTIÇA

Thiago Brennand é absolvido de condenação a 8 anos de prisão por estupro. Relator do caso no TJ-SP diz que não ficou comprovada a violência e que suposta vítima deu diferentes versões.

SÃO PAULO

Youtuber americano é assaltado na Vila Madalena, em SP, e perde R$ 128 mil. Ele também relata ter sofrido agressão que resultou em fraturas nas costelas; caso é investigado,

LIVROS

Nobel de Literatura consagra Han Kang como a primeira vencedora da Coreia do Sul. Escritora de 53 anos é responsável por livros delicados e brutais como ‘A Vegetariana’ e ‘Atos Humanos’, editados pela Todavia.

