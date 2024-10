Comissão debate o impacto do fechamento de agências da Caixa Econômica Federal

A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados promove nesta quinta-feira (10) audiência pública sobre o impacto do fechamento de agências da Caixa Econômica Federal. O debate atende a pedido da deputada Erika Kokay (PT-DF) e será realizado a partir das 14 horas, no plenário 12.

Erika Kokay argumenta que o fechamento de agências da Caixa tem gerado preocupações significativas em diversos setores da sociedade, especialmente no que diz respeito ao impacto no mundo do trabalho.

Ela acrescenta que “o encerramento das atividades de suas agências pode levar à desestruturação do atendimento à população, agravando a exclusão financeira e gerando desemprego em massa”, afirma.