Muitos estados estão sob alerta de perigo para chuvas e tempestades

Treze estados e o Distrito Federal estão sob alerta para tempestades e chuvas intensas até às 10h desta quinta-feira (10).

Região Sul e Mato Grosso do Sul receberam alerta laranja, que indica tempestade perigosa. Acumulado de chuva deve variar entre 50 e 100 mm por dia, ventos podem chegar a 100 km/h e há possibilidade de queda de granizo. O aviso vale para o sudoeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, noroeste do Rio Grande do Sul e parte sul do MS.

Acre, Amazonas, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm áreas com alerta amarelo para tempestades.

A previsão é de queda de granizo e acumulados de chuvas de até 50 mm por dia. Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Inmet orienta que a população evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de rajadas de vento, o órgão pede que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

PREVISÃO PARA A SEMANA

Semana deve ser a mais chuvosa registrada no país nos últimos seis meses, apontam as previsões da MetSul.

O aumento das precipitações em grande parte do território nacional marca a mudança da temporada de seca, acentuada nas últimas semanas de inverno, para o início de dias mais úmidos e chuvosos, comuns na época da primavera.

Conforme a MetSul, esse período de precipitações poderá se estender por 10 dias e deverá cobrir a maior parte do país, com exceção de regiões do Nordeste. A previsão indica que os maiores acumulados se concentrarão nos estados de Santa Catarina e Paraná, cujas cidades podem registrar um volume de chuvas superior ao de 100 mm.

Chuva deve atingir regiões do centro-sul do Brasil, diz Climatempo. A atuação de um “cavado” -área de instabilidade que favorece a formação de nuvens de tempestade- irá contribuir para a manutenção da chuva ao longo da semana.

Esse padrão, diz o instituto, deve trazer uma regulação importante na temperatura, aliviando o calor intenso em diversas regiões da faixa central do país.

Maior volume deve atingir principalmente o Rio Grande do Sul. O estado deve ter um período chuvoso mais intenso, principalmente nas regiões oeste e norte. A previsão é de um acumulado de até 70 mm -ou seja, são 70 litros de água de chuva em área de um metro quadrado.

Santa Catarina e Paraná também terão chuvas durante a semana. No Paraná, a chuva deve ficar concentrada no centro-sul do estado, onde os volumes devem ser mais expressivos. Em Santa Catarina, praticamente todo o território será afetado por essa instabilidade. A expectativa é de até 50 mm de chuva.

Frente fria deve avançar pelo Centro-Oeste a partir de quarta-feira (9). Mato Grosso do Sul deve receber um acumulado de até 40 mm em algumas cidades da porção centro-sul. Goiás, Mato Grosso e o Distrito Federal também devem registrar precipitações importantes, conforme previsão.

Calor em São Paulo, Rio, Minas e Espírito Santo deve diminuir no meio de semana. A atenção, no entanto, deve ser focada principalmente para o litoral paulista, fluminense e capixaba, com acumulados de chuva que podem ultrapassar os 60 mm em alguns pontos.

A chuva será mais moderada no interior de São Paulo. Mas, ainda assim, importante para a região que sofre com seca e incêndios intensos nos últimos meses. O Triângulo e Sul de Minas podem receber acumulados entre 20 e 30 mm.

