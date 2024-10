Manchetes dos principais jornais nacionais nesta quarta-feira

A União (PB)

EM CAMPINA GRANDE

João Azevêdo anuncia novos investimentos e entrega obras

Folha de S.Paulo

Senado aprova Galípolo para a presidência do BC a partir de 2025

O Estado de S. Paulo

REDE SOCIAL

X é desbloqueado no Brasil após Musk acatar decisões de Moraes

Valor Econômico (SP)

Risco fiscal e alta da Selic fazem juro real de mercado se aproximar de 7% ao ano

O Globo (RJ)

JUSTIÇA E MUNDO SOCIAL

Após cumprir obrigações legais, rede X é desbloqueada

O Dia (RJ)

Mutirão de saúde

Correio Braziliense

Moraes autoriza a volta do X. AGU põe Tigrinho na mira

Estado de Minas

A corrida pelos 326 mil votos de Tramonte e Gabriel

Zero Hora (RS)

TRÉGUA NA QUEDA DE BRAÇO

Após Musk cumprir exigências, Moraes libera volta do X ao país

Diário de Pernambuco

Lula sanciona lei que amplia uso de biocombustíveis

Jornal do Commercio (PE)

Senado aprova nome de Galípolo para comandar o Banco Central

A Tarde (BA)

Vício em ‘vape’ já é caso de saúde pública no País

Diário do Nordeste (CE)

Indústria do Ceará tem maior crescimento do País