Senado aprova Galípolo para presidente do BC, X volta ao Brasil, Flórida se prepara para furacão catastrófico e outras notícias para começar esta quarta-feira (9).

BANCO CENTRAL

Senado aprova Gabriel Galípolo para presidente do BC com maior folga em mais de 25 anos. Indicado pelo governo Lula (PT) recebeu 66 votos a favor e 5 contra e vai suceder Roberto Campos Neto a partir de janeiro de 2025.

STF

X começa a funcionar no Brasil após decisão de Moraes. Retorno acontece de forma gradual; ministro do STF havia decidido, em 30 de agosto, pela suspensão da plataforma no país.

ENERGIA LIMPA

Lula sanciona lei do Combustível do Futuro, com metas para descarbonizar gasolina, diesel e gás. Proposta cria marco legal da estocagem de CO2 e também afeta aviação; evento contou com participação da ex-residente Dilma.

JUSTIÇA

Membros da AGU terão penduricalho de até R$ 3,5 mil acima do teto. Auxílio criado por resolução será bancado com recursos de honorários obtidos em ações judiciais envolvendo União.

MÔNICA BERGAMO

Malafaia diz que Bolsonaro é covarde e omisso e questiona: ‘Que porcaria de líder é esse?’ Pastor afirma que dubiedade de ex-presidente nas eleições de SP e de Curitiba foi uma vergonha.

GOVERNO LULA

Anielle Franco demite secretário ligado a Silvio Almeida. Yuri Silva trabalhou com ex-ministro em instituto; OUTRO LADO: Ministério diz que demissão foi fruto de reestruturação,

ESTADOS UNIDOS

Flórida se prepara para furacão catastrófico, e milhões fogem da região. Fenômeno é o mais poderoso do tipo já registrado no Atlântico; Biden pede que moradores saiam ‘agora, agora, agora’.

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Israel envia mais forças ao Líbano; Hezbollah ataca norte. Guerra recrudesce, à espera da retaliação contra o Irã; Hamas volta a lançar foguetes.

CULTURA

Funcionário de museu descarta obra de arte acidentalmente na Holanda. Obra de artista francês, que se assemelha a duas latas de cerveja vazias, foi resgatada de um saco de lixo por curadora.

TELEVISÃO

‘Foi um engano te adotar’, escreveu Cid Moreira a filho, deserdado em testamento. Afirmações do apresentador constam em email trocado em 2014 com Roger Naumtchyk, que pediu abertura do inventário do pai.

MERCADO

Cantor Leonardo é incluído em ‘lista suja’ do trabalho escravo. OUTRO LADO: Fazenda está arrendada para outros desde 2022, afirma o artista em suas redes sociais.

INFLAÇÃO

Preço do azeite começa a cair na Espanha, mas segue em alta no Brasil. Média elevada de preços fez com que o número de furtos em redes de supermercado também aumentasse.

CELEBRIDADES

Bruno Mars comemora aniversário de 39 anos com parabéns em português. Antes, cantor disse que está ‘solteiro e facinho’; ele se apresenta em SP nesta terça (8).

