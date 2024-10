Giro Brasil: notícias que ecoam pelo país nesta terça-feira

Partidos de centro foram os maiores vencedores das eleições, pagamento do X chega à conta indicada por Moraes, Trump volta a dar declaração racista e outras notícias para começar esta terça-feira (8).

ELEIÇÕES 2024

País tem avanço de partidos do centro que flertam com direita e também se aliam à esquerda. Siglas como PSD e Republicanos são as maiores vitoriosas, enquanto PSDB é o grande perdedor,

ELEIÇÕES 2024

Número de prefeitas eleitas cresce 9%, e 7 capitais terão 2º turno com mulheres. Crescimento foi puxado pelo centro, que elegeu 367 mulheres no cargo, enquanto direita e esquerda conseguiram 239 e 111.

SÃO PAULO

‘No meu palanque não’, diz Nunes sobre apoio de Marçal no 2º turno. Prefeito diz ainda que Bolsonaro deve ganhar mais espaço na campanha.

RIO

Eduardo Paes obtém bancada recorde na Câmara e busca refazer pontes com Castro. Prefeito elegeu 16 vereadores pelo PSD e já tem maioria com aliados; PL ampliou bancada com perfil mais ideológico e com nome próximo de governador.

JOÃO CAMPOS

Polarização cria ‘cortina de fumaça’, e centro-esquerda precisa reagir, diz João Campos. Prefeito reeleito do Recife cita impacto das emendas no resultado da eleição e fala em ‘movimento de maior força pendendo para a direita’.

TUCANOS

PSDB vira ‘partido do Pantanal’ com 56% das prefeituras em MS. No estado, 44 dos 79 municípios ficaram com prefeitos do partido eleitos neste domingo,

STF

Pagamento de R$ 28,6 milhões do X chega à conta indicada por Moraes. Medida abre caminho para que plataforma retome funcionamento no Brasil.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Hamas, Hezbollah e houthis atacam Israel no 7 de Outubro. Tel Aviv diz ter evitado ação maior atacando Gaza e volta a bombardear o Líbano com força.

ELEIÇÕES NOS EUA

Em nova fala racista, Trump diz que imigrantes levam ‘genes ruins’ aos EUA. Em entrevista a locutor de rádio conservador, republicano também disse que Gaza poderia ser ‘melhor que Mônaco’.

CELEBRIDADES

Adrilles Jorge vira vereador e demais ex-BBBs fracassam nas urnas. Babu Santana, Mara Viana, Marília Miranda e Sol Vega não são eleitos em suas respectivas cidades.

TELEVISÃO

A Fazenda 16: Raquel Brito é desclassificada do reality show por recomendação médica. Irmã de Davi Brito ficou 24 horas fora do confinamento realizando exames.

TURISTA

Corpo de turista desaparecida é encontrado dentro de tubarão. Restos mortais foram achados em animal fisgado por pescador no Timor-Leste,

COMIDA

Ministério da Agricultura divulga marcas e lotes de azeite de oliva impróprios para consumo; saiba quais são. Produtos não seguem parâmetros de qualidade; empresas responsáveis não responderam à reportagem.

MERCADO DE TRABALHO

Geração Z demora mais a conquistar cargos de chefia nas empresas, diz estudo. Levantamento considera empregos formais; envelhecimento da força de trabalho e perfil de jovens ajudam a explicar mudança.

*folhapress