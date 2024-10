Resumão: notícias que repercutem pelo Brasil nesta segunda-feira

Direita sai forte das urnas, Nunes e Boulos recebem apoios em SP, um ano de guerra entre Israel e Hamas e outras notícias para começar esta segunda-feira (7).

ELEIÇÕES 2024

Direita mostra força nas capitais, PSD tem mais eleitos e esquerda tropeça. PL venceu em duas capitais e está no 2º turno em 6; PT terá candidatos disputando em 4.

SÃO PAULO

Nunes e Bouos superam Marçal em eleição acirrada e vão disputar 2º turno em SP. Disputa apertada chegou à reta final indefinida após factoides de influenciador.

ELEIÇÕES SP

Tabata declara apoio a Boulos, e PSDB recomenda voto em Nunes. Marçal condiciona apoio a emedebista, Datena fica neutro e Marina Helena irá se reunir com lideranças do Novo para decidir.

ELEIÇÕES

Travesti mais votada para Câmara de SP, Amanda Paschoal quer honrar legado de Erika Hilton. Ela declara que irá bater de frente com Lucas Pavanato (PL), que defende proibir mulheres trans em banheiros femininos.

ISRAEL EM GUERRA, 1 ano

Guerra amplia trauma em Israel um ano após ataque do Hamas. País não tem consenso sobre como lidar com a memória da agressão do 7 de Outubro.

BANCO CENTRAL

Interferência de Lula no BC deve ser foco de 2ª sabatina de Galípolo no Senado. Diretor de Política Monetária foi indicado à presidência como sucessor de Roberto Campos Neto a partir de janeiro 2025.

BETS NO BRASIL

Se não der resultado com regulamentação, acabaremos com isso, diz Lula sobre bets. Presidente falou sobre o tema após votar nas eleições municipais em São Bernardo do Campo.

MUDANÇA CLIMÁTICA

Nível do rio Negro em Manaus cai 29 cm em três dias e atinge menor marca desde 1902. Serviço Geológico do Brasil registrou 12,39 m às 20h15 deste domingo (6).

SANEAMENTO

Rastros de antidepressivos na bacia do Tietê variam conforme renda e saneamento, aponta estudo

Tamanho da população também influencia na concentração de remédios nas águas.

RIO DE JANEIRO

Reeleito, Paes será o 1º a chefiar o Rio em quatro oportunidades. Prefeito supera Alexandre Ramagem, candidato de Bolsonaro, e terá 4º mandato à frente da cidade.

CELEBRIDADES

Madonna perde irmão caçula semanas após morte da madrasta: ‘Fiz meu melhor para mantê-lo vivo’. Christopher Ciccone trabalhou com a rainha do pop como dançarino, figurinista e designer.

COTIDIANO

Estudo comprova eficácia do uso de liraglutida para emagrecer em crianças a partir de 6 anos. Novo ensaio de fase 3 não exclui a necessidade de intervenções no estilo de vida, como atividade física e alimentação saudável.

*Folhapress