Leitura rápida: fatos que repercutem pelo Brasil neste começo de domingo

Datafolha mostra indefinição em São Paulo, perícia confirma que é falso laudo usado por Marçal contra Boulos, chegada de brasileiros do Líbano e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (6).

DATAFOLHA

Boulos (29%), Nunes (26%) e Marçal (26%) empatam em votos válidos na véspera da eleição. Levantamento deste sábado (5) indica que 22% dos eleitores ainda podem mudar de voto.

Eleições SP

Perícia da polícia confirma que é falso laudo usado por Marçal contra Boulos. Polícia Civil abriu inquérito para apurar falsificação por influencer.

Eleições 2024

Cármen diz em pronunciamento que urnas são inquestionáveis e pede voto ‘sem hostilidades’. Presidente do TSE defende sistema seguro e auditável e pede tranquilidade e seriedade na eleição.

DATAFOLHA

Paes tem 61% dos votos válidos na véspera da eleição e pode vencer em 1º turno no Rio. Prefeito viu Ramagem (24%) reduzir o ritmo de aproximação após sucessivas altas nas intenções de votos do bolsonarista.

DATAFOLHA

BH tem empate entre Engler (26%), Fuad (25%) e Tramonte (23%) nos votos válidos. Cenário na capital mineira indica movimentação do eleitorado nas últimas semanas, segundo instituto.

Guerra no Oriente Médio

Presidente Lula receberá brasileiros repatriados do Líbano no domingo. Horário estimado de chegada da aeronave, que reúne 229 cidadãos do Brasil, é às 10h, em Guarulhos (SP).

Queimadas em SP

Defesa Civil emite alerta para risco de queimadas até terça-feira (8) em SP. Temperaturas podem chegar aos 44°C em São José do Rio Preto e Araçatuba; litoral não tem risco.

Mercado

Concessionária de Viracopos vai resistir a entregar aeroporto, mesmo com nova licitação. TCU tentou mediação de acordo entre empresa e governo federal, mas não houve acordo.

Estados Unidos

Ao lado de Elon Musk, Trump volta ao local em que sofreu atentado. Candidato republicano na corrida à Casa Branca reuniu multidão de apoiadores em Butler, na Pensilvânia.

Prêmio Nobel

Conheça dez descobertas científicas que ganharam o prêmio Nobel. Se você tem um celular ou fez uma ressonância magnética, deve isso a cientistas laureados.

Televisão

SBT marca a data para reestreia de ‘Chaves’ e ‘Chapolin’. Saiba quando seriados voltam ao ar pelo canal de Silvio Santos.

Ilustrada

Incêndio atinge estrutura no antigo Museu da Casa Brasileira, em São Paulo. Fogo consumiu parte da mostra de ‘Castelo Rá-Tim-Bum’ em frente ao Solar Fábio Prado, da Fundação Padre Anchieta.

Celebridades

Linha telefônica recebe 12 mil denúncias contra Sean ‘Diddy’ Combs em 24 horas. Rapper segue preso acusado de estupro, extorsão e tráfico sexual.

Filmes

Mostra de Cinema de SP volta com Palma e Urso de Ouro e olhar para a guerra. Principal evento cinematográfico do país inaugura seção infantil e tem como tema desta 48ª edição a produção indiana.

Teatro

Peça com Danielle Winits e André Gonçalves vê o TOC no limite do humor e do real. Nova montagem de peça francesa tem ainda Claudia Ohana em cena, entre personagens obrigados a lidar com suas obsessões.

*folhapress