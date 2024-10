Resumo dos fatos que repercutem neste sábado; leitura rápida

Ao menos metade dos eleitores em capitais ainda não escolheu vereador, Israel mata 18 na Cisjordânia, Ministério quer decreto para barrar grilagem e outras notícias do dia deste sábado (5).

DATAFOLHA

Ao menos metade ainda não escolheu vereador em SP, BH, Rio e Recife. Nessas cidades, população se divide entre quem já escolheu um nome para a Câmara Municipal e quem ainda não fez isso a dois dias da eleição.

JUSTIÇA

Moraes diz que X depositou em conta errada R$ 28,6 mi para pagar multas e pede regularização. Após plataforma citar pagamento e pedir desbloqueio, ministro do STF afirma que transferência não foi realizada corretamente para conta vinculada ao processo.

GOVERNO LULA

‘Só queria que parasse’, diz Anielle a revista sobre caso Silvio Almeida. Ministra acusa ex-titular da pasta dos Direitos Humanos de importunação sexual; ele nega as imputações.

ECONOMIA

Balança comercial tem superávit de US$ 5,4 bi em setembro, mas governo piora projeção para o ano. MDIC afirma que queda nos preços de exportação e na demanda mundial influenciam previsão de resultado anual.

BETs NO BRASIL

Bets dizem que beneficiários do Bolsa Família gastaram R$ 210 mi e não R$ 3 bi com apostas. Associação afirma que há mais valores envolvidos em transações, como dinheiro deixado em conta, e que receita de sites foi superstimada; entidade monetária não comenta.

QUEIMADAS

Meio Ambiente revê estratégia e quer decreto para barrar grilagem de terra atingida por fogo. Proposta que prevê bloqueio de 10 anos para regularização fundiária foi incluída em medida provisória, mas ideia foi revista para evitar impasse no Congresso.

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Israel mata 18 na Cisjordânia e mira líder do Hezbollah em Beirute. Tel Aviv continua com ações intensas enquanto decide retaliação contra o Irã.

EUA ELEIÇÕES

Não sei se eleição dos Estados Unidos será pacífica, afirma Biden. Presidente americano questiona declarações de Trump sobre o tema, e diz estar confiante de que pleito será justo.

ARGENTINA

Milei é acusado de plagiar frases de série americana em discurso na Assembleia-Geral da ONU. De acordo a NBC, fala tem semelhanças com a de personagem na série de ficção “The West Wing: Nos Bastidores do Poder”.

*folhapress