Manchetes dos principais jornais nacionais deste sábado

A União (PB)

FLAGRANTES

Tentativas de compra de voto agitam o final das campanhas

Jornal do Commercio (PE)

Ônibus e Metrô terão tarifa zero para as eleições na RMR

Correio Braziliense

A um dia do voto, indefinição marca disputa em capitais

Folha de Pernambuco

Pesquisa Folha/Ipespe/Recife: João Campos tem 74% e pode vencer no 1º turno

O Globo

Abstenção crescente acentua indefinição sob inédito tríplice empate em São Paulo

Diário do Nordeste (CE)

PF realiza prisões por suspeita de compra de votos

Folha de S. Paulo

Ao menos metade não tem candidato a vereador em SP, Rio, BH e Recife

O Estado de S. Paulo

Verba pública privilegia 0,09% de candidatos a prefeito e vereador

Estado de Minas

Contagem regressiva

Zero Hora (RS)

Em clima de recuperação, o Rio Grande do Sul vai às urnas

A Tarde (BA)

Capital tem definição e no interior disputas são acirradas

O Dia (RJ)

Adeus ao inconfundível Cid Moreira

Tribuna do Norte (RN)

Pesquisa Consult/TN confirma: eleição em Parnamirim será decidida voto a voto

Correio da Bahia

De casa até a tecla