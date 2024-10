Notícias que ecoam pelo Brasil nesta sexta-feira; leitura rápida

Último confronto entre candidatos de SP antes das eleições; Tramonte, Fuad e Engler empatam na disputa em BH; Israel cogita atacar programa nuclear do Irã; e outras notícias para começar esta sexta-feira (4).

ELEIÇÕES 2024

Debate tem Nunes na mira, troca de acusações e Boulos criticado por Tabata e Marçal. Evento na TV Globo a 3 dias da eleição tem bate-boca entre rivais, mas com menos ofensas do que em encontros anteriores.

DATAFOLHA

Tramonte cai em BH e agora empata com Engler e Fuad em 21%. Apresentador de TV tinha 28% na pesquisa anterior, enquanto adversários apareciam com 18%.

BETS NO BRASIL

Lista de bets da Fazenda inclui investigado por jogo ilegal e condenado por exploração sexual. OUTRO LADO: pena por crime contra dignidade sexual já foi extinta, diz advogado; donos de jogos negam irregularidades.

GOVERNO LULA

MP de Lula para bancos permite arrecadação superior a R$ 16 bi em 2025. Recursos serão destinados a projetos para tornar sistema tributário mais justo, diz Fazenda.

COTIDIANO

Rio Negro atinge menor nível em 122 anos em meio a seca na Amazônia. Trecho em Manaus chegou a 12,68 metros nesta quinta (3); recorde negativo anterior era do ano passado.

DIREITOS REPRODUTIVOS

Decisão de Moraes fez gestão Tarcísio determinar que hospitais façam aborto legal acima de 20 semanas. Deliberação suspendeu resolução do CFM sobre assistolia fetal; desde fim do serviço no Cachoeirinha, mulheres relatam dificuldade de acessar o procedimento para gestação tardia.

SÃO PAULO

Incêndio atinge edifício Copan, histórico prédio no centro de São Paulo. Fogo, que teria iniciado em área estrutural entre blocos D e E, foi controlado; moradores puderam voltar para seus apartamentos.

GUERRA NO ORIENTÉ MÉDIO

Atacar programa nuclear do Irã é opção, diz Israel. Dia da guerra é intenso, com foguetes do Hezbollah, morte do governador de Gaza e ataque na Síria.

TELEVISÃO

Velório de Cid Moreira ocorre em Petrópolis e no Rio; enterro será em Taubaté. presentador estava internado por pneumonia há 29 dias e morreu em decorrência de falência múltipla de órgãos.

ELEIÇÕES SE

Candidato bolsonarista é suspeito de atropelar e arrastar militante do PT por 2 km em Sergipe. OUTRO LADO: Flávio da Direita Sergipana afirma que foi agredido e quase linchado por militantes do partido.

COTIDIANO

Menino de 10 anos morre após receber descarga elétrica em academia pública no Recife. Prefeitura afirma que abriu apuração e cobrou explicações de empresa responsável pelo local.

COTIDIANO

Mulher é curada de diabetes tipo 1 após transplante com células reprogramadas em laboratório. Transplantada começou a produzir a própria insulina depois da operação; estudo foi publicado no periódico Cell.

*Folhapress