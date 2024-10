Israel sofre primeiras baixas contra Hezbollah, viciada em apostas tem dívida de meio milhão de reais por jogos, Anielle oficializa denúncia contra Silvio Almeida e outras notícias para começar esta quinta-feira (3).

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Israel sofre primeiras baixas no ataque contra o Hezbollah. Oito soldados de elite morreram no Líbano em circunstâncias ainda não claras; tensão cresce acerca de resposta ao Irã.

COTIDIANO

‘Gastei toda a herança de minha mãe, de R$ 300 mil; fiquei tão deprimida que meu leite secou’, diz viciada em apostas. Antes de liberação, era proibido executar dívidas de jogo; agora, bets transferem risco para bancos, que podem buscar a Justiça.

GOVERNO LULA

Governo atual pode chegar ao grau de investimento com limite de gastos, diz Moody’s. Vice-presidente para risco soberano da agência afirma que é preciso manutenção do crescimento econômico.

JUSTIÇA

Anielle diz à PF que importunação sexual de Silvio Almeida começou em 2022 e escalou. É a primeira vez que ela oficializa a denúncia.

ELEIÇÕES SP

Empresas que atuaram na campanha acusam Marçal de calote. Prestadoras de serviço recorrem à Justiça e reclamam de falta de pagamento na eleição.

PETROBRAS

Guerra no Oriente Médio reduz chance de corte no preço da gasolina no Brasil. Até a semana passada, redução nas refinarias da Petrobras era dada como certa pelo mercado.

ISRAEL EM GUERRA, 1 ANO

‘Meu sobrinho virou uma pilha de ossos’, diz palestino. Folha de S.Paulo visita casa em que soldados de Israel jogaram corpo do telhado; incidente está sob investigação.

GOVERNO MILEI

Milhares vão às ruas na Argentina por mais verba para universidades. Argentinos protestam contra provável veto de Javier Milei à recomposição do orçamento das instituições públicas superiores.

RIO DE JANEIRO

‘Aproveitaram a fome dele para matar’, diz tia de criança envenenada no RJ. Ythallo Raphael Tobias Rosa, 6, foi enterrado nesta quarta (2); polícia analisa imagens em busca de suspeita.

CELEBRIDADES

Gretchen mostra calvície e diz que Covid e reposição hormonal causaram perda capilar. Cantora coloca nova prótese em clínica de estética.

ELEIÇÕES SP

Marta Suplicy curte post de Tabata que critica Boulos. Candidata a vice na chapa do deputado descurtiu publicação por volta das 15h35.

DIPLOMACIA BRASILEIRA

Piloto de Lula declarou urgência logo após decolagem. Equipe usa expressão ‘pan-pan’ para alertar torre de controle e comunica curva à direita nos primeiros minutos de voo.

FAMÍLIA

Casal católico com 12 filhos mostra rotina da família para mais de 1 milhão de seguidores. Casados desde 2011, Mariana e Carlos Arasaki mostram o dia a dia da família na internet para 1,8 milhão de seguidores.

*Folhapress