Cid Moreira, que morreu nesta quinta-feira aos 97 anos, apresentou cerca de 8.000 edições do Jornal Nacional. O jornalista foi o primeiro apresentador do programa, que estreou em setembro de 1969, e passou 26 anos à frente de sua bancada.

Moreira nasceu em Taubaté em 1927, e começou a trabalhar no rádio em 1944. Ele passou cerca de um ano como locutor na Rádio Difusora até se mudar pra São Paulo, onde ficou cinco anos narrando comerciais na Rádio Bandeirantes e Propago Publicidade. Em 1951, foi para o Rio de Janeiro trabalhar na Rádio Mayrink Veiga. Foram 12 anos de rádio ao todo, antes que ele começasse a trabalhar na televisão.

Sua carreira como jornalista televisivo começou em 1963, no Jornal de Vanguarda, na TV Rio. Pelos próximos três anos, trabalhou em diversas emissoras, entre elas a TV Globo, antes de se estabelecer nela permanentemente.

Marcando a história no Jornal Nacional e com narrações clássicas no Fantástico, como a de Mister M e da bola “Jabulani” na Copa do Mundo de 2010, Moreira passou mais de quatro décadas na televisão.

Ao longo desses anos, ele também fez a narração de cinco filmes e documentários, entre eles “2 Filhos de Francisco”, que contou a vida dos cantores Zezé Di Camargo & Luciano.

Desde 1977, Moreira também se dedicou a gravações de salmos e passagens bíblicas em áudio, tendo lançado 11 álbuns de estúdio e cinco coleções de suas narrações. As gravações obtiveram grande sucesso e alcançaram mais de 33 milhões de cópias vendidas.

