Manchetes dos principais jornais nacionais nesta quinta-feira

A União (PB)

APESAR DO LISTÃO

VaideBet volta a ter direito de funcionar por força de liminar

O Globo (RJ)

GUERRA ESTENDIDA

Israel intensifica ações no Líbano enquanto avalia retaliação ao Irã

O Dia (RJ)

ACESSO SERÁ DERRUBADO

Veja o passo a passo para retirar o dinheiro das bets

Folha de S.Paulo

União Europeia propõe adiar lei antidesmate que afetará Brasil

O Estado de S. Paulo

NOTA DE CRÉDITO DO BRASIL

Grau de investimento depende de questão fiscal, alerta Moody’s

Valor Econômico (SP)

Investimento de municípios cresce 33% no 1º semestre

Correio Braziliense

Cartões e bancos ampliam o cerco às bets

Estado de Minas

O impacto dos incêndios em Minas visto pela Nasa

Zero Hora (RS)

CONFLITO NO ORIENTE MÉDIO

Sem obter trégua, reunião do Conselho de Segurança da ONU termina com mais troca de ameaças

Diário de Pernambuco

Ataques de Israel ao Líbano matam 46 em 24 horas em Beirute

Jornal do Commercio (PE)

Pernambuco contará com 10 mil agentes para segurança das eleições

A Tarde (BA)

Índice de microplástico na costa baiana é menor que a média nacional

Diário do Nordeste (CE)

Uso de remédio na infância ocorre cada vez mais cedo